Estados Unidos: España, el destino más popular en verano para los pasajeros neerlandeses que partieron desde Ámsterdam

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

España fue el destino más popular para los viajeros neerlandeses que partieron desde el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam durante los meses de verano, seguido de Reino Unido, Grecia, Italia y Estados Unidos, según datos del aeródromo. Así, 9,5 millones de viajeros volaron a un destino en Europa en julio y agosto, mientras que 3,7 millones hicieron lo propio a un destino intercontinental fuera de Europa. En total, el número de pasajeros que volaron hacia, desde o vía Schiphol fue de 13,2 millones, lo que supone un del 3,6% en comparación con el verano de 2024. También se alcanzaron aumentos interanuales en la gestión del equipaje y en la cantidad de vuelos, con un +7% y +1,6% frente a julio y agosto del año anterior, respectivamente. A la hora de valorar estos datos, la directora de Operaciones de Schiphol, Patricia Vitalis, ha subrayado el papel del aeródromo como un aeropuerto nacional, ya que la mitad de los viajeros que partieron en verano viven en Países Bajos. "Gracias a ellos, el verano transcurrió sin problemas y recibimos más de 200.000 viajeros cada día, lo que supone un total de alrededor de 13,2 millones. Es un logro del que podemos estar orgullosos como Países Bajos", ha celebrado.