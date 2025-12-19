Estados Unidos.- España persigue a Estados Unidos en el Ranking Mundial FIBA juvenil

MADRID, 19 dic. 2025 (Europa Press) - España conserva la segunda posición en el FIBA World Ranking Boys presentado por Nike y continúa como la principal potencia del baloncesto de formación solo por detrás de Estados Unidos, que se mantiene líder tras un verano 2025 invicto y con dos títulos en eventos internacionales de categorías inferiores. El ranking, que valora el rendimiento de selecciones en todas las competiciones de formación (desde Sub-16 hasta Sub-20), refleja la consistencia española pese a las variaciones en los criterios de puntuación. La novedad más destacada en el Top 10 es el ascenso de Italia, que escala hasta el número 4 del mundo tras cosechar un segundo puesto histórico en el Campeonato del Mundo U17 y un quinto lugar en el EuroBasket U16, superando así a Francia en la clasificación. Francia, pese a levantar el título europeo U16, se queda en el tercer puesto por detrás de España. El buen verano de las selecciones masculinas españolas se traduce en la consolidación de su posición entre las grandes potencias juveniles del baloncesto mundial, donde se mantienen por delante de otras tradicionales potencias europeas y americanas. Esta clasificación pone de manifiesto la profundidad y el potencial de las categorías inferiores españolas, que siguen alimentando el futuro del baloncesto nacional en el contexto global.