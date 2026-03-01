Estados Unidos está hundiendo la Armada de Irán, dice Trump

Por Phil Stewart y Idrees Ali

WASHINGTON, 1 mar (Reuters) -

El presidente Donald Trump anunció el domingo que el ejército estadounidense estaba hundiendo la Armada iraní, y que había destruido hasta el momento nueve buques de guerra iraníes e "iba tras el resto"

Trump hizo el anuncio en una publicación en las redes sociales mientras el Pentágono intensificaba sus bombardeos contra el ejército iraní, desplegando bombarderos furtivos B-2 desde Estados Unidos para atacar instalaciones antimisiles subterráneas iraníes con bombas de 2.000 libras.

Los ataques estadounidenses también golpearon el cuartel general de la Armada iraní, destruyéndolo en gran parte, dijo Trump.

El ejército iraní está respondiendo con cientos de ataques con misiles y drones, y Estados Unidos confirmó las tres primeras muertes de militares estadounidenses en combate el domingo. Otros cinco han resultado gravemente heridos durante el conflicto, informó el Mando Central del ejército estadounidense.

Trump, que anunció planes para destruir por completo la Armada iraní, dijo que los buques de guerra iraníes restantes pronto serían hundidos. "Pronto estarán flotando en el fondo del mar", dijo Trump. "Aparte de eso, ¡su Armada está funcionando muy bien!". (Reporte de Phil Stewart e Idrees Ali; contribución de Doina Chiacu; edición en español de Javier López de Lérida)