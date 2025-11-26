Estados Unidos.- Estados Unidos compra a Boeing otros 15 aviones cisterna KC-46A por US$2.135 millones

LA NACION

MADRID, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Fuerza Aérea de los Estados Unidos (EE.UU.) ha adjudicado a Boeing un contrato valorado en US$2.470 millones (unos 2.135 millones de euros al cambio actual) para la adquisición de otros 15 aviones cisterna KC-46A Pegasus, según ha informado la empresa en un comunicado.

Boeing ha señalado que en la actualidad hay 183 aviones de reabastecimiento tipo KC-46A en servicio, de los que 98 son propiedad de Estados Unidos, seis corresponden a Japón y otros cuatro a Israel.

"Obtener un contrato ayuda a garantizar la estabilidad de la producción, incluida nuestra cadena de suministro de largo plazo, para seguir brindando la capacidad inigualable del KC-46A", ha destacado el responsable del programa KC-46 en Boeing, Jake Kwasnik.

La empresa también ha resaltado que este modelo de avión cisterna ofrece "ventajas de capacidad avanzada" y que gracias a los últimos contratos se están mejorando sus sistemas de comunicación y otros elementos para que siga siendo el "más avanzado del mundo" en su segmento.

