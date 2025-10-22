Estados Unidos.- Estados Unidos encarga a Boeing nueve helicópteros CH-47F Block II Chinook por casi US$400 millones

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de los Estados Unidos ha encargado a Boeing un total de nueve helicópteros CH-47F Block II Chinook tras adjudicarle, en el marco de un contrato más amplio, dos lotes valorados en US$461 millones (en torno a 400 millones de euros al cambio actual), según ha informado la compañía en un comunicado.

Los CH-47F Block II Chinook son aeronaves de transporte pesado y hasta la fecha Boeing ya ha vendido seis unidades de este modelo de helicóptero al Ejército de los Estados Unidos, las cuales están en estos momentos en proceso de validación.

"La rápida sucesión de contratos indica que el Chinook seguirá desempeñando un papel importante en la familia de sistemas del Ejército de los Estados Unidos, especialmente en un entorno logístico tan competitivo", ha subrayado la compañía.

La empresa también ha resaltado que el CH-47F Block II incluye, entre otras mejoras, un sistema de optimización de combustible que le permite ampliar su radio de acción y de capacidad de carga.

"Combinado con un mantenimiento mejorado y la posibilidad de realizar futuras actualizaciones asequibles, el CH-47F Block II cumplirá el objetivo del Ejército de los Estados Unidos de volar durante al menos otros 40 años", ha añadido la empresa.