Estados Unidos: Estudiantes de España y Portugal presentan proyectos en la ONU en un programa de la Fundación La Caixa

BARCELONA, 17 Jul. 2025 (Europa Press) - Estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de España y Portugal han viajado a Estados Unidos tras haber sido premiados en The Challenge de EduCaixa, un programa educativo de Fundación La Caixa, y han presentado sus proyectos innovadores en la sede de Naciones Unidas en Nueva York y han visitado el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Las 100 propuestas seleccionadas, procedentes de 98 centros educativos que participaron en el campus celebrado en mayo en Barcelona, fueron elegidas entre 2034 proyectos presentados, 80 más que en la edición anterior, en los que se implicaron 7306 estudiantes de 390 centros, ha informado la Fundación La Caixa este jueves en un comunicado. De los diez equipos premiados, los siete que han viajado a Nueva York y Boston proceden de centros educativos de Castellón, Sevilla, Ourense, Murcia, Asturias, Barcelona y Portugal, con proyectos que plantean ideas que transforman residuos, tecnología y educación en soluciones sostenibles. Durante su estancia, además de presentar sus iniciativas en la ONU, han participado en actividades formativas, encuentros con expertos y visitas a instituciones punteras. Los otros tres equipos viajarán en octubre a Albania para representar a EduCaixa en el certamen europeo de emprendeduría juvenil Youth Start, donde compartirán sus proyectos con jóvenes de toda Europa. La directora del Departamento de Educación de Fundación La Caixa, Maria Espinet, ha asegurado: "Los adolescentes de The Challenge representan a los jóvenes de España y Portugal en Naciones Unidas porque creemos firmemente que estos espacios deben ser ocupados por ellos".

