Estados Unidos: Europa arranca fuerte la defensa de la Ryder Cup y domina los ‘foursomes’

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

El equipo de Europa ha comenzado dominando la edición 2025 de la Ryder Cup, que se celebra en el recorrido del Bethpage de Nueva York, tras dominar con claridad al de Estados Unidos por 1-3 los 'foursomes' que han abierto la competición, con triunfo del español Jon Rahm junto al inglés Tyrrell Hatton.

El conjunto capitaneado por el inglés Luke Donald inició del mejor modo posible, aplacando de momento al animoso y ruidoso público local que pobló las gradas del recinto desde las cinco de la madrugada, y lo hizo además con sus tres puntos sumados con mucha autoridad y sin dar opciones a sus rivales, poco acertados en una de sus fortalezas, los 'greenes'.

Desde 2004, Europa no ganaba la sesión matinal en suelo americano, entonces en 'fourballs'. Y el único representante español en esta Ryder, Jon Rahm, aportó uno de ellos formando dúo de nuevo con Tyrrell Hatton, intratables hace dos años en Roma, con el que tuvo la responsabilidad de abrir la competición ante Bryson DeChambeau y Justin Thomas, ante los que fueron de menos a más para acabar ganando con solvencia por 4 y 3.

El vasco y el británico no comenzaron bien, con golpes erráticos y sin cogerle el pulso a los 'greenes', pero aguantaron gracias en buena parte a que sus rivales no anduvieron finos, sobre todo un experimentado Thomas. Los americanos ganaron el primer hoyo con la pegada desde el 'tee' de DeChambeau, pero no fueron capaces de sacar partido a sus aparentes mejores golpes y lo acabaron pagando.

Los europeos, sin su mejor nivel, dieron la vuelta al marcador tras una tremenda salvada del español en el sexto hoyo y ganando el 7 y el 8, lo que hizo daño en los estadounidenses. Rahm y Hatton, en cambio, se crecieron, empezaron a jugar muy sólidos y a 'patear' bien y terminaron ganando con mucha autoridad.

Por detrás de este partido, las noticias para el capitán estadounidense, Keegan Bradley, no eran muy óptimas porque el segundo y el tercero apenas tuvieron emoción. Las parejas Rory McIlroy-Tommy Fleetwood y Ludvig Aberg-Matt Fitzpatrick arrollaron a sus oponentes.

El norirlandés y el inglés demostraron ser dos de los líderes de Luke Donald y, apoyados en un gran juego, dominaron desde el primer hoyo a Collin Morikawa y Harris English para imponerse por 5 y 4. El sueco y el inglés fueron capaces de apabullar a Scottie Scheffler, que demostró que el número uno no importa en la Ryder, y el debutante Russell Henley, que cayeron por 5 y 3.

A Bradley le quedaba el posible alivio del último duelo de los 'foursomes' con Xander Schauffele y Patrick Cantlay ante Viktor Hovland y Robert McIntyre, en lo que fue el emparejamiento de más emoción y que no se decidió hasta el 18. El noruego y el escocés fueron a remolque y lograron levantar una desventaja de dos hoyos para llegar igualados al 16, pero fallaron en los dos últimos para dar oxígeno a los anfitriones, vencedores por 2 arriba.

A continuación, la sesión de tarde en los 'fourballs' (cada jugador juega su bola) volverá a arrancar con Jon Rahm, junto a Sepp Straka, contra Scheffler y JJ Spaun.

Fleetwood y Justin Rose jugarán contra Ben Griffin y DeChambeau; Aberg/Nicolai Hoejgaard vs Thomas/Cameron Young, y el último partido será entre los americanos Cantlay y Sam Burns contra McIlroy y Shane Lowry.