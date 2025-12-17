Estados Unidos.- Europa concentrará casi la mitad de los viajes internacionales en 2026, según Holafly

LA NACION

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) - España, Italia, Francia, Estados Unidos y Japón se consolidarán como los cinco principales destinos turísticos internacionales en 2026, según los datos recogidos en el informe 'Holafly Global eSIM & Travel Report'. El estudio de la scale-up multinacional señala que estos países liderarán el mercado gracias a su combinación de infraestructuras y oferta cultural, en un contexto donde los viajeros priorizan el valor experiencial de cada destino por encima de los listados tradicionales. Europa se reafirma como la región turística de referencia a nivel mundial, con una previsión de captación del 49% de los viajeros globales para el próximo año. Dentro del continente, España, Italia y Francia actúan como los mayores polos de atracción por su patrimonio y gastronomía, mientras que Alemania y Portugal ganan peso en las preferencias de los usuarios. El perfil del visitante europeo está encabezado por personas de entre 35 y 44 años (29%) y de 25 a 34 años (26%), grupos que suelen prolongar sus estancias para integrar el trabajo remoto. Fuera del entorno europeo, Norteamérica se posiciona como una de las regiones más sólidas para 2026, atrayendo al 18% de los viajeros globales, principalmente perfiles de entre 35 y 54 años con alta capacidad de gasto. Por su parte, Asia destaca como la zona de mayor crecimiento con un 16,5% de cuota, consolidándose como la opción preferida de la Generación Z y los milenials jóvenes, quienes buscan un choque cultural a través de tradiciones y gastronomías diferentes a las occidentales. El informe de Holafly también revela una marcada tendencia a la fidelidad, ya que casi seis de cada diez viajeros planean regresar en 2026 a destinos que conocieron durante el año anterior. En cuanto a los hábitos por franjas de edad, los milenials se confirman como la generación con mayor movilidad, con casi la mitad de ellos planeando tres o más viajes anuales, mientras que los denominados 'boomers' optan mayoritariamente por mantenerse en su región de origen con estancias más largas y tranquilas.

Europa Press
