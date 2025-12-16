Estados Unidos. Europa se acerca a China y reclama más firmeza ante EEUU y las 'big tech', según IE University

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

Los ciudadanos europeos consideran estratégico reforzar la relación con China y reclaman una actitud más firme ante Estados Unidos y las grandes compañías tecnológicas, de acuerdo con el informe "European Tech Insights 2025" del Center for the Governance of Change de IE University.

Este observatorio anual, basado en más de 3.000 encuestas en diez países, registra un aumento de 15 puntos desde 2023 en el apoyo a estrechar lazos con China y dibuja una Europa abierta a la innovación, pero decidida a anclar el progreso tecnológico en valores humanos y bienestar social.

El estudio revela que el 71% de los europeos prefiere destinar fondos públicos a educación y sanidad antes que reforzar la competitividad en inteligencia artificial, y que un 51,5% considera que la tecnología acerca a las personas.

Al mismo tiempo, un 53% rechaza incrementar el gasto en defensa si supone recortar la inversión en proyectos sociales, lo que, según los autores, refleja la prioridad que la opinión pública concede a la protección social frente a otras partidas.

En materia de inteligencia artificial, el informe constata un fuerte rechazo a su uso en ámbitos que exigen criterio ético: el 77% se opone a emplearla en la educación infantil, el 81% no confiaría en la IA para gestionar sus finanzas y el 90% prefiere reportar a un jefe humano antes que a un sistema automatizado. Los investigadores del CGC interpretan estos datos como una demanda de tecnologías que respeten los valores humanos y garanticen la rendición de cuentas.

En el plano geopolítico, el estudio confirma que la ciudadanía sigue viendo a Estados Unidos como un aliado estratégico, pero muestra al mismo tiempo una creciente apertura hacia China y un deseo de que Europa reafirme su posición internacional frente a la influencia estadounidense y el poder de las grandes tecnológicas.

Casi cuatro de cada diez encuestados apuestan por una postura más firme de la UE ante Washington y las 'big tech', mientras que el respaldo a reforzar las relaciones con China alcanza el 39% entre los menores de 25 años.

La soberanía tecnológica y en defensa también gana peso en la opinión pública: el 63% de los europeos prefiere tecnologías de seguridad fabricadas en Europa aunque sean más costosas y el 72% sostiene que los datos sensibles deben almacenarse exclusivamente en servidores europeos.

Casi la mitad, un 47%, acepta aumentar el gasto en defensa aunque implique recortes en programas sociales, lo que los autores interpretan como una voluntad de reforzar la capacidad, la seguridad y la independencia del continente.