Estados Unidos: European Aquatics, "profundamente decepcionada" por ver a Ben Proud en los Juegos donde se permite dopaje
MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -
La Federación Europea de Natación (European Aquatics) se ha sentido "profundamente decepcionada" al conocer este miércoles que el británico Benjamin Proud tiene intención de participar en los Juegos Mejorados, competición no sujeta a controles antidopaje y cuya primera edición está prevista para mayo de 2026 en Las Vegas (Nevada, EE.UU.).
"European Aquatics está profundamente decepcionada al enterarse hoy del anuncio de Ben Proud sobre su intención de participar en los Juegos Mejorados. Nos unimos a nuestra federación miembro, Aquatics GB, para condenar esta decisión", indicó la Federación Europea en su página web.
En este sentido, consideró que la decisión de Proud "socava" todo "compromiso con los valores y principios del deporte limpio", así como los "continuos esfuerzos por establecer la integridad como base de todas nuestras actividades".
En su dilatado palmarés, Proud tiene una medalla de Juegos Olímpicos, seis medallas de Campeonatos del Mundo en piscina larga, dos medallas de Campeonatos del Mundo en piscina corta, ocho medallas de Campeonatos de Europa en piscina larga, cinco medallas de Campeonatos de Europa en piscina corta y nueve medallas en Juegos de la Commonwealth.
