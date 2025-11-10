Estados Unidos. EuropeG alerta de que Europa invierte un 35% menos que EEUU en innovación y corre riesgo de "quedar atrapada"

MADRID, 10 Nov. 2025 (Europa Press) -

El 'think tank' económico EuropeG ha advertido de que Europa invierte un 35% menos que Estados Unidos (EEUU) en innovación, con lo que corre el riesgo de "quedar atrapada en la trampa tecnológica media".

En concreto, el grupo de opinión y reflexión en economía política dirigido por Antoni Castells ha señalado que la Unión Europea (UE) se enfrenta a una "brecha tecnológica persistente" frente a Estados Unidos y China, ya que su gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) es equivalente al 2,3% del PIB frente al 3,5% estadounidense, según los últimos datos de Eurostat y la OCDE (2023).

Además, según afirma el estudio titulado 'La nueva política industrial en la UE', dicha diferencia se mantiene estable en 2025, con lo que el documento llama a duplicar los fondos comunitarios de innovación, reformar la política de competencia y avanzar hacia una mayor integración política si Europa quiere preservar su soberanía económica y tecnológica.

OBJETIVO DE LOGRAR UNA EUROPA MÁS COMPETITIVA

En este sentido, EuropeG subraya que la política industrial ha pasado de ser un "asunto marginal para convertirse en un eje central de la agenda económica europea con el objetivo de lograr una Europa más competitiva".

El documento, firmado por los miembros de EuropeG Rafael Myro (Universidad Complutense de Madrid) y Vicente Salas (Universidad de Zaragoza), analiza la nueva estrategia comunitaria impulsada tras los informes Letta y Draghi y plasmada en la 'Brújula de la Competitividad de la Comisión Europea', que reconoce "la necesidad de combinar mercado, regulación y acción pública estratégica".

Según el texto, la UE afronta un "cambio estructural" en la gobernanza económica global, ya que se pasa de un modelo basado en reglas a uno basado en bloques, donde la intervención selectiva de los Estados y la coordinación europea "serán decisivas para asegurar resiliencia, autonomía y liderazgo tecnológico". Asimismo, el informe plantea un "trilema" entre política industrial, regulación y defensa de la competencia, y describe tres escenarios: mercado regulado, concertado o dirigido.

EMPRESAS EUROPEAS SIGUEN CENTRADAS EN SECTORES MADUROS

Por otra parte, el análisis identifica el déficit de innovación privada como la "principal causa de la pérdida de competitividad europea", ya que mientras EEUU y China concentran su inversión en tecnologías emergentes -inteligencia artificial, biotecnología o semiconductores-, las empresas europeas siguen centradas en sectores maduros como la automoción o la maquinaria industrial.

En este contexto, el estudio propone duplicar el presupuesto del 'Programa Marco de I+D' hasta 200.000 millones de euros y crear una agencia europea inspirada en el modelo estadounidense 'ARPA', famosa por haber impulsado avances como Internet o el GPS. Esta nueva agencia, integrada en el European Innovation Council, permitiría financiar proyectos tecnológicos de alto riesgo y alto impacto, con una gestión más ágil y flexible para competir con EEUU y China en innovación disruptiva.

Una de las conclusiones clave del documento es la "necesidad de revisar el equilibrio entre la defensa de la competencia y la intervención pública". En esta línea, los autores recuerdan que el marco comunitario se ha basado durante décadas en evitar distorsiones del mercado, pero en la actualidad "esa ortodoxia limita la capacidad de respuesta ante los grandes competidores globales".

Así, EuropeG plantea que la UE debe permitir estrategias industriales comunes, flexibilizar las ayudas de Estado y adaptar su política de competencia para promover campeones europeos en sectores estratégicos.