Estados Unidos: Eurostars Hotel Company llega a Washington D.C., su tercera apertura en Estados Unidos en un año
Eurostars Hotel Company ha adquirido un nuevo establecimiento en Washington D.C. que opera con el nombre Eurostars St. Gregory, de categoría cuatro estrellas, y supone la tercera apertura de la compañía en Estados Unidos en menos de un año. El hotel cuenta con 156 habitaciones y diferentes salas de eventos, como reuniones corporativas o celebraciones familiares, con capacidad para acoger hasta 200 personas. Asimismo, dispone de un restaurante. El interiorismo del hotel, de estilo 'mid-centrury', aporta un "espíritu sofisticado y una atmósfera elegante", mientras que las habitaciones, con grandes ventanales, dan un "ambiente acogedor y sereno". El presidente de grupo Hotusa, Amancio López, ha señalado en una nota de prensa que Estados Unidos constituye "uno de los mercados más estratégicos" para expandir la actividad y que la adquisición de este hotel en Washington "representa un hito clave" en su plan de crecimiento internacional.
