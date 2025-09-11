Estados Unidos: Eurostars Hotel Company llega a Washington D.C., su tercera apertura en Estados Unidos en un año

LA NACION

LA NACION
MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

Eurostars Hotel Company ha adquirido un nuevo establecimiento en Washington D.C. que opera con el nombre Eurostars St. Gregory, de categoría cuatro estrellas, y supone la tercera apertura de la compañía en Estados Unidos en menos de un año. El hotel cuenta con 156 habitaciones y diferentes salas de eventos, como reuniones corporativas o celebraciones familiares, con capacidad para acoger hasta 200 personas. Asimismo, dispone de un restaurante. El interiorismo del hotel, de estilo 'mid-centrury', aporta un "espíritu sofisticado y una atmósfera elegante", mientras que las habitaciones, con grandes ventanales, dan un "ambiente acogedor y sereno". El presidente de grupo Hotusa, Amancio López, ha señalado en una nota de prensa que Estados Unidos constituye "uno de los mercados más estratégicos" para expandir la actividad y que la adquisición de este hotel en Washington "representa un hito clave" en su plan de crecimiento internacional.

