Estados Unidos: Eurostars refuerza su presencia en Estados Unidos con la incorporación de su primer hotel en Boston

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) - Eurostars Hotel Company, la cadena hotelera de Grupo Hotusa, ha reforzado su presencia en Estados Unidos con la compra del Eurostars The Boxer en Boston. Este es el quinto hotel de la compañía en el país, lo que consolida su estrategia de expansión internacional. Con esta nueva incorporación, la compañía presidida por Amancio López fortalece su posición a nivel mundial. La cadena, que es la primera por número de hoteles en España y la sexta en Europa, gestiona actulamente un portafolio de 287 hoteles en 23 países. El Eurostars The Boxer es un hotel boutique de estilo industrial, ubicado en un edificio histórico de 1904. Su fachada triangular de ladrillo, una de las primeras construcciones 'flatiron' de la zona, le da un carácter único. En su interior, el diseño combina la estética original con toques contemporáneos. Las 80 habitaciones están decoradas con mapas antiguos en los techos, arte local y materiales de alta calidad, reflejando la identidad cultural de Boston. El hotel se encuentra en el céntrico barrio de West End, lo que le confiere una excelente conectividad. Está a solo diez minutos en coche del Aeropuerto Internacional Logan y a cinco de la Estación Sur de Boston, con fácil acceso a la red de transporte público. Según Amancio López, presidente de Grupo Hotusa, la adquisición de este hotel se alinea con la política de expansión de la compañía. "Esta incorporación consolida nuestra presencia en enclaves estratégicos para fomentar el turismo urbano y de calidad", afirmó. Boston, capital de Massachusetts, es una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos y un importante centro histórico, académico, empresarial y cultural. La ciudad alberga universidades de prestigio como Harvard y el MIT y es un hub financiero y tecnológico clave, lo que la convierte en un destino con gran proyección para viajeros de negocios y turistas.