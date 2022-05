Estados Unidos excluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas

El subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Brian Nichols, ha confirmado en una entrevista con NTN24 que Cuba, Nicaragua y Venezuela no recibir√°n invitaciones para la Cumbre de las Am√©ricas que se celebrar√° en Los √Āngeles del 8 al 10 de junio.

Nichols ha argumentado que la decisión se fundamenta en que Cuba, liderada por el presidente Miguel Díaz-Canel, así como Nicaragua, cuyo líder es Daniel Ortega, y Venezuela, presidida por Nicolás Maduro, son países antidemocráticos.

"El presidente (Joe Biden) ha sido bien claro en que los países que por sus actuaciones no respeten la democracia, no van a recibir invitaciones", ha declarado al citado medio, agregando que "Cuba, Nicaragua y Venezuela no respetan la Carta Democrática".

El presidente mexicano, Andr√©s Manuel L√≥pez Obrador, quien mantuvo hace una semana una reuni√≥n virtual con el presidente estadounidense, Joe Biden, para tratar temas migratorios, as√≠ como la cumbre que se celebra en Los √Āngeles, se ha mostrado preocupado en su habitual rueda de prensa matutina ante esta decisi√≥n por parte de Washington.

"Cuba agradece y comparte preguntas del presidente de M√©xico, (Andr√©s Manuel) L√≥pez Obrador, en La Ma√Īanera: ¬ŅC√≥mo es que convocamos a una Cumbre de las Am√©ricas, pero no invitamos a todos? ¬ŅEntonces de d√≥nde son los que no est√°n invitados? ¬ŅDe qu√© continente, de qu√© galaxia, de qu√© sat√©lite?", ha compartido en su perfil de Twitter, Miguel D√≠az-Canel.

Hace una semana, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ya denunció que Washington no iba a incluir al país como participante e instó al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, a aclarar la situación.