Estados Unidos: Fainé reivindica desde Washington el compromiso social de las cajas de ahorros y bancos minoristas

El presidente de Fundación "la Caixa" y del Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas (WSBI), Isidro Fainé, ha presidido en Washington (Estados Unidos) la 34ª Asamblea General de este organismo, donde ha reivindicado el compromiso social de las cajas de ahorro y bancos minoristas.

El WSBI celebra, además, su 4º Consejo Social y Filantrópico coincidiendo con las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y en las reuniones han participado representantes de 82 bancos minoristas y cajas de ahorros, de 59 países de todo el mundo.

En su discurso de apertura de la Asamblea General, el presidente de Fundación 'la Caixa', CECA y del WSBI ha afirmado que el panorama económico internacional actual "se ha caracterizado por una volatilidad persistente y ajustes continuos", mientras que las tensiones comerciales, la inestabilidad geopolítica y los desequilibrios estructurales han creado un entorno complejo y fragmentado, en sus palabras.

"Las presiones inflacionarias, las disrupciones en el mercado energético y la incertidumbre regulatoria continúan poniendo a prueba la resiliencia de nuestras economías", ha dicho Fainé quien, a pesar de estos desafíos, ve avances positivos en cooperación estratégica, iniciativas fiscales e innovación tecnológica.

"El camino por seguir requerirá un compromiso compartido con la apertura, la fortaleza institucional y el diálogo constructivo. Solo mediante la colaboración y estrategias con visión de futuro podremos navegar este momento transformador y construir una economía global más estable, inclusiva y dinámica", ha dicho.

AVANCES Y DESAFÍOS

Posteriormente, los presidentes regionales de los grupos de trabajo del WSBI en Europa, Estados Unidos, Asia, África, Latinoamérica y el Caribe han expuesto los avances de cada región, así como los desafíos más relevantes.

Los miembros del WSBI han ampliado hasta los cerca de 4000 millones de dólares anuales los recursos que destinan a iniciativas sociales que contribuyen a la reducción de la pobreza, el empoderamiento juvenil, el emprendimiento femenino, el cuidado de las personas mayores y la sostenibilidad ambiental.