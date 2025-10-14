Estados Unidos: FCC Enviro gana una planta de valorización energética en Florida (EEUU) por 610 millones de euros

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

FCC Environmental Services, filial de FCC Enviro, se ha adjudicado un nuevo contrato en Estados Unidos valorado en US$705 millones (610 millones de euros) para llevar a cabo el mantenimiento de la instalación de valorización energética del condado de Pinellas (Florida) para los próximos 10 años. Esta planta, operativa desde 1983, procesa aproximadamente 2450 toneladas métricas de residuos sólidos al día y las convierte en electricidad renovable suficiente para abastecer diariamente al equivalente de más de 45.000 hogares, según ha informado la compañía española en un comunicado.

La instalación también recupera alrededor de 27.200 toneladas de metal al año para su reciclaje, lo que reduce la cantidad enviada a vertedero y promueve de manera directa los principios de la economía circular. FCC Enviro asumirá el contrato el próximo 1 de noviembre, aunque oficialmente dará comienzo el 1 de enero de 2026, y supone un paso adelante en el compromiso del condado de Pinellas con la gestión sostenible de residuos y en el avance de las iniciativas de energía renovable del estado de Florida.

Florida es el mayor centro operativo de FCC Enviro en Estados Unidos, donde la empresa presta actualmente servicio a más de 900.000 hogares y miles de clientes comerciales. Esta adjudicación es la segunda instalación de valorización energética de FCC Environmental Services en Florida y Estados Unidos, lo que extiende su cartera de servicios medioambientales y amplía su oferta de soluciones en ese país.

La compañía cuenta actualmente con 13 proyectos de valorización energética de residuos, con un decimocuarto a punto de entrar en funcionamiento, que procesan 4,9 millones toneladas y suponen una potencia instalada de 470 megavatios de electricidad no fósil, suficiente para abastecer a 400.000 hogares.