Estados Unidos: FCC Enviro se refuerza en EEUU con la compra de una instalación de valorización energética en Florida

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - FCC Environmental Services, filial de FCC Enviro dedicada a la gestión y reciclaje de residuos, ha comprado Wheelabrator South Broward, empresa propietaria de una planta de valorización energética de residuos en Fort Lauderdale (Florida, Estados Unidos). Esta adquisición, cuyo importe no ha hecho público la compañía, supone un nuevo paso de FCC encaminado a reforzar su presencia en el sector de la valorización energética de residuos en EEUU, según defiende en un comunicado. La planta de South Broward, operativa desde 1991, procesa aproximadamente 824.000 toneladas al año de residuos domésticos y comerciales no reciclables, reduciendo de manera directa la dependencia de los vertederos. A través de su proceso de combustión, la instalación genera suficiente energía renovable para abastecer a más de 41.000 hogares y negocios locales y recupera alrededor de 15.000 toneladas de metales al año para su posterior reciclaje. La compañía cuenta actualmente con 13 proyectos de valorización energética de residuos que procesan 3,8 millones de toneladas de residuos al año y generan una potencia total de 410 megavatios de electricidad no fósil. Florida es el mayor centro operativo de FCC Enviro en Estados Unidos, donde actualmente presta servicio a más de 900.000 hogares y miles de clientes comerciales.