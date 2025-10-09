Estados Unidos.- Feijóo dice que Sánchez "no es de fiar" tras la propuesta de Trump: España "no tiene que pagar por su frivolidad"
MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no es de fiar" tras la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de expulsar a España de la OTAN por las discrepancias sobre el aumento del gasto en defensa. No obstante, ha defendido que España "es un socio creíble, orgulloso y comprometido" que "no tiene que pagar" por la frivolidad e irresponsabilidad del jefe del Ejecutivo.
Trump ha propuesto este jueves expulsar a España de la OTAN por las discrepancias sobre el aumento del gasto en defensa, después de que el Gobierno se negara a alcanzar el 5% del PBI. "Solicité que pagaran el 5%, no el 2%, y la mayoría pensó que no iba a suceder, y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado: España. (...) Francamente, quizá deberían expulsarlos de la OTAN", ha declarado.
Para Feijóo, "el problema no es España" que, según ha defendido, "es un socio creíble, orgulloso y comprometido con la OTAN". "Y lo seguiremos siendo", ha escrito en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.
El líder del PP ha apuntado a Pedro Sánchez como "el problema" porque "no es de fiar". "Pero eso no debe arrastrar al país. Nuestra Nación no tiene que pagar por su frivolidad e irresponsabilidad", ha abundado.
"Sabemos quiénes son nuestros aliados. España no saldrá de la OTAN. Sánchez saldrá de La Moncloa", ha vaticinado el presidente del PP.
