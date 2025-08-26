Estados Unidos: Ferrovial construirá y operará una planta solar de 250 MW en Texas (EE. UU.) por 300 millones de euros

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

Ferrovial se ha hecho con un nuevo proyecto de renovables en Estados Unidos para desarrollar una planta solar fotovoltaica de 250 megavatios (MW) en el condado de Milam (Texas), con una inversión total de unos US$350 millones (300 millones de euros), incluida la deuda.

La compañía española se encargará de la construcción, operación y mantenimiento de la instalación, que permitirá abastecer de electricidad a la red de Texas y contribuir al desarrollo económico a largo plazo en la región, según defiende la empresa en un comunicado.

Está previsto que los trabajos de construcción comiencen en los próximos meses, generando cerca de 300 empleos durante esta primera fase, y se espera que la planta empiece a producir energía en 2027, suministrando cerca de 450 gigavatios hora (GWh) al año, energía suficiente para abastecer a 43.000 hogares.

"Este proyecto es un claro ejemplo de cómo la inversión en infraestructuras puede beneficiar directamente a las comunidades", explica la consejera delegada de la división de Energía de Ferrovial, María José Esteruelas.

"A medida que los centros de datos se multiplican y las necesidades energéticas continúan aumentando, esta planta aportará un valor duradero a la región gracias a la creación de empleo, al apoyo a los servicios locales y a la seguridad del suministro energético", argumenta.

Este proyecto se suma a la cartera energética de Ferrovial en Texas, que ya contaba con una planta de 257 MW en el condado de Leon. Además, la compañía está cerca de completar la construcción de una planta fotovoltaica de 72 MW en el área de Houston para su cliente X-Elio.