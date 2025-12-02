Estados Unidos.- Ford matricula 164.925 vehículos en noviembre en EE.UU., con un nuevo retroceso en electrificados

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Ford ha vendido un total de 164.925 vehículos en Estados Unidos en noviembre, lo que supone una cifra muy similar a la registrada por la compañía en el mismo mes del año anterior, con tan solo una caída del 0,9% respecto a las 166.373 unidades matriculadas en dicho noviembre de 2024.

En el acumulado del año hasta noviembre, Ford roza ya los 2 millones de vehículos matriculados en Estados Unidos, un 5,9% más que en el mismo período del año anterior.

De los vehículos matriculados en el mes de noviembre, más del 87% eran de combustión interna, dejando una menor cuota de mercado para los vehículos electrificados (tanto eléctricos como híbridos), que tenían un mayor porcentaje de participación en el mismo mes de 2024.

En el sumatorio del año, la cuota de mercado de los vehículos de combustión interna es muy semejante, del 85,7%, ligeramente inferior a la del mismo período del año anterior (cuando representaban el 86,3% de las ventas).

Las ventas de vehículos puramente eléctricos se ha desplomado un 60% respecto a noviembre de 2024, hasta matricularse tan solo 4.247 unidades. En el acumulado del año, la caída es del 7,3%, hasta llegar a las 78.556 anotaciones.

De su lado, Ford ha matriculado un 13,6% más de vehículos híbridos en noviembre, hasta llegar a los 16.301 registros. Hasta noviembre, el incremento ha llegado al 19,4%, hasta 206.497 unidades.

Los camiones representaron casi el 60% de las matriculaciones mensuales de Ford, rozando las 100.000 unidades. Hasta noviembre, los camiones ya suponen más de 1,1 millones de registros, un 9,4% más que en los once primeros meses de 2024.