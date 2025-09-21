Estados Unidos.- Fritz sorprende a Alcaraz y Europa cierra una jornada nefasta en la Laver Cup

MADRID, 21 Sep. 2025 (Europa Press) -

El tenista español Carlos Alcaraz cayó el sábado en su partido de individuales frente al estadounidense Taylor Fritz (6-3, 6-2) en la octava edición de la Laver Cup, que se disputa en el Chase Center de San Francisco (Estados Unidos), una jornada perfecta para el equipo del resto del mundo que le permitió remontar a Europa (3-9).

En el segundo día de competición, el número uno del mundo, que 24 horas antes se había impuesto junto al checo Jakub Mensik en el partido de dobles, se vio sorprendido por el quinto del ranking ATP, que desplegó su mejor juego desde la línea de fondo y que estuvo sólido en la red, todo bajo la atenta mirada de figuras como Roger Federer o Stephen Curry.

En su primer partido individual desde que ganó el US Open, el murciano, que no caía en un encuentro desde la final de Wimbledon ante el italiano Jannik Sinner, fue incapaz de romper el saque de su rival, desaprovechando las dos únicas pelotas de 'break' de las que dispuso durante la hora y 12 minutos de partidos, ambas en el primer juego.

Así, a Fritz le bastó un quiebre en el cuarto juego para adjudicarse el primer set, y ya en el segundo encadenó cinco juegos ganados desde el 2-2 para ponerle fin a la contienda. Ni siquiera Alcaraz pudo evitar la jornada redonda para el equipo del resto del mundo, que se llevó los ocho puntos en juego.

Antes de la derrota del español, el australiano Alex de Miñaur se impuso al alemán Alexander Zverev con relativa comodidad (6-1, 6-4) y el argentino Francisco Cerúndolo superó al danés Holger Rune (6-3, 7-6(5)), y posteriormente el dobles formado el propio Rune y por el noruego Casper Ruud también sucumbió ante el estadounidense Alex Michelsen y De Miñaur (6-3, 6-4). El trofeo será para el mejor de 13, y cada partido del domingo contará tres puntos.