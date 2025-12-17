Estados Unidos.- Fundación Amancio Ortega selecciona 450 estudiantes para cursar 1º de Bachillerato en Canadá y EEUU en 2026-27

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Programa de Becas de la Fundación Amancio Ortega ha finalizado el proceso de selección de su edición 2026/2027, en la que han participado más de 7.800 estudiantes de toda España. Así, ha seleccionado a 450 estudiantes de 4º de la ESO que cursarán 1º de Bachillerato en Canadá y Estados Unidos el próximo curso académico.

Además del requisito académico mínimo de 'notable' en 3º de ESO, para llegar a la selección final debe superarse una prueba específica de inglés del programa y, en la última fase, una entrevista personal, como indicado la fundación que añade que, desde el comienzo de este programa, han sido becados más de 5.600 estudiantes.

En concreto, en esta edición del programa se han concedido 80 becas a estudiantes de centros educativos de Galicia, que se han repartido en 39 becas para alumnos de A Coruña, 24 en Pontevedra, diez en Lugo y siete en Ourense.

Las 370 becas restantes corresponden a estudiantes de centros del resto de comunidades autónomas de España. En concreto, los alumnos proceden de Andalucía (89), Aragón (7), Asturias (10) Baleares (5), Canarias (21), Cantabria (15), Castilla y León (19), Castilla-La Mancha (18), Cataluña (32), Comunidad Valenciana (48), Extremadura (8), La Rioja (3), Madrid (58), Murcia (19), Navarra (2) y País Vasco (16).

Esta beca cubre todos los servicios necesarios para realizar un curso académico en el extranjero: permiso de estudiante, viaje, tasas de escolarización y matrícula en un centro educativo, así como alojamiento y manutención en una familia anfitriona, seguro de asistencia sanitaria y de responsabilidad civil, asignación mensual, convalidación del curso y seguimiento y apoyo continuado durante la estancia.

Asimismo, antes de viajar a los países de destino, tanto los estudiantes como sus familias participarán en sesiones de formación para facilitar una adaptación adecuada a sus nuevos entornos.