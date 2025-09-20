LA NACION

Estados Unidos gana a Gran Bretaña y jugará la final de la BJK Cup ante Italia

Estados Unidos venció a Gran Bretaña 2-0 este sábado en Shenzhen para avanzar a la final de la Billie Jean King Cup, que disputará contra la defensora del título Italia.

Jessica Pegula (7ª en el ranking WTA) aseguró el punto decisivo para las estadounidenses al derrotar a Katie Boulter (55ª); 3-6, 6-4 y 6-2 en la pista central de superficie dura de la ciudad del sur de China, que alberga por primera vez la fase final de la antigua Fed Cup.

Antes, Emma Navarro (18ª) también se impuso en tres sets sobre la británica Sonay Kartal (82ª); 3-6, 6-4 y 6-3.

Ganador 18 veces en la Billie Jean King Cup, un récord, el equipo de Estados Unidos intentará conquistar el domingo su primer título desde 2017.

Se enfrentarán a Italia, que ha ganado cinco veces esta competición.

Liderada por su número uno Jasmine Paolini (8ª mundial), la selección italiana remontó el viernes una semifinal adversa contra la Ucrania de Elina Svitolina (13ª) para finalmente imponerse 2-1 y clasificarse por tercer año consecutivo a la final de la Billie Jean King Cup.

dga/gk/pm/iga

