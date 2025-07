Estados Unidos: Garamendi advierte de que la corrupción "vinculada al Gobierno" y las medidas de Trump afectan a la inversión

SORIA, 8 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha asegurado este martes que los "casos de corrupción con vínculos al actual Gobierno", así como las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "rompen la confianza del mundo empresarial" y no invitan a la inversión. En declaraciones a los medios este martes en Soria en el marco de la entrega de los premios de la CEOE Castilla y León, ha lamentado "los casos de corrupción que se conocen día a día", así como "el trato a las mujeres como si fueran ganado", lo que "avergüenza a la sociedad y no ayuda a la palabra confianza o al deseo de invertir". En este sentido, también ha apuntado que los aranceles y los continuos cambios de decisión del jefe del Ejecutivo estadounidense "generan incertidumbre y rompen la confianza del mundo empresarial español". Precisamente, ha subrayado que Trump ha ampliado la negociación comercial con Europa hasta final de mes, cuando vencía este miércoles 9 de julio, y "sigue generando la incertidumbre que se lleva viviendo desde hace tiempo por sus continuos cambios de opinión". Así, ha subrayado que estas decisiones "rompen la confianza del mundo empresarial español a las inversiones o a la internacionalización" y se ha mostrado "expectante" de ver hasta qué punto puede perjudicar a muchos sectores. En la misma línea, ha lamentado que se trata de una decisión que "cambia el modelo de globalización que se conoce, cambia la multilateralidad que se conocía, en un país donde el 40% del PBI está internacionalizado". "EEUU es nuestro socio principal, donde se invierten más de 80.000 millones y EEUU invierte más de 100.000 millones en España, por lo que quiero aclarar que es un país amigo, que un Gobierno no guste no tiene que ver con que el país sea tu compañero de viaje como lo ha sido siempre", ha aclarado el presidente de la CEOE.