Estados Unidos: General Dynamics elige la transmisión de SAPA para un contrato de blindados en EE.UU. de US$5000 millones

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) - General Dynamics ha elegido las transmisiones de la compañía española SAPA Placencia para participar en un contrato para los vehículos militares de nueva generación del Ejército de los Estados Unidos, el cual, según fuentes del sector, está valorado en alrededor de 5000 millones de euros.

“SAPA Transmission ha sido seleccionada para suministrar el sistema de transmisión del ‘next gen’ del Ejército norteamericano, cuyas primeras unidades se están entregando actualmente y cuyo inicio de producción en serie está previsto para 2028”, ha informado la compañía española en un comunicado.

SAPA ha destacado que con este nuevo acuerdo la compañía se consolida como una de las principales exportadoras de tecnología en el sector de defensa en los programas entre la Unión Europea y la OTAN.

“De acuerdo con su plan estratégico 2025-2030, la compañía prevé tener una importante participación en los contratos tanto de Estados Unidos (EE.UU.) como de España, pudiendo suministrar 7000 transmisiones en los próximos años”, ha añadido la empresa, que en las últimas dos décadas ha participado en 17 programas --tanto en EE.UU. como en España--.

La compañía ha resaltado que en estos momentos dispone de capacidades inmediatas en el campo de las transmisiones, la generación eléctrica, los sistemas de control y de movimiento, así como en el mantenimiento de vehículos de combate.

“En dos décadas, gracias al esfuerzo de nuestro equipo y a la colaboración con el resto de los actores del sector, hemos pasado de comprar tecnología a vender tecnología española en todo el mundo y a estar presentes en los principales programas de la Unión Europea (UE) y la OTAN”, ha subrayado el director de Desarrollo de Negocio de SAPA, Ignacio Almaraz.

Cabe recordar que SAPA y General Dynamics (propietaria de Santa Bárbara Sistemas a través de su filial europea) cuentan cada una con una participación del 16,33% en Tess Defence, la compañía de vehículos blindados controlada desde mediados de este año por Indra --con el 51,01% de la empresa-- y que se encarga de la fabricación de los blindados 8x8 Dragón, un programa de casi 2000 millones de euros para el Ejército español.

De hecho, el martes de esta misma semana, la Ministra de Defensa, Margarita Robles, volvió a trasladar a Indra su preocupación por los "sucesivos retrasos" del programa 8X8 Dragón y apuntó que se reservan la opción de realizar "las acciones oportunas".

Cabe señalar que el Ministerio de Defensa ya impuso sanciones económicas por valor de 9,19 millones de euros a Tess Defence por las demoras y el incumplimiento de hitos técnicos, mientras que la preocupación por esta situación ha sido reiterada de forma pública por parte del Ministerio de Defensa.

Por otro lado, el anuncio de la participación de una compañía española en un elemento clave de un multimillonario contrato militar de Estados Unidos se produce en un contexto en el que la Administración norteamericana exige una mayor inversión en defensa al Ejecutivo español.

De hecho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este pasado jueves la posibilidad de expulsar a España de la OTAN por las discrepancias sobre el aumento del gasto en defensa, después de que el Gobierno se negara a alcanzar el 5% del PBI para 2035.

"Solicité que pagaran el 5%, no el 2%, y la mayoría pensó que no iba a suceder, y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado: España. (...) Francamente, quizá deberían expulsarlos de la OTAN", ha declarado.