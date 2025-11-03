Estados Unidos.- George Clooney asume que fue "un error" que Kamala Harris reemplazara a Joe Biden en las elecciones de 2024

MADRID, 3 nov. 2025 (Europa Press) - En julio de 2024, George Clooney publicó en The New York Times un artículo de opinión en el que instó a Joe Biden, entonces presidente de Estados Unidos y candidato a la reelección, a apartarse de la carrera electoral dado su delicado estado de salud. No obstante, el actor y uno de los grandes recaudadores de fondos del Partido Demócrata en Hollywood, sostiene ahora que fue "un error" que Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos en aquel tiempo, lo sustituyera como candidata demócrata en las elecciones presidenciales de 2024. "Teníamos una oportunidad. Como escribí en el artículo, quería que hubiera unas primarias. Vamos a poner [a los candidatos] a prueba rápido y a ponerlo en marcha. Creo que el error de que fuera Kamala quien se presentara fue que tuvo que luchar contra su propio historial", asegura Clooney en una entrevista con CBS donde explica que Harris estaba en la posición de, al mismo tiempo, defender y tomar distancia de su propio desempeño en la Administración saliente. "Es muy difícil hacerlo si el objetivo de la candidatura es decir: 'Yo no soy así'. Es difícil, le impusieron una tarea muy complicada. Sinceramente, creo que fue un error. Pero dicen que si no íbamos a perder más escaños en la Cámara de Representantes, así que no sé. No hacerlo sería como decir: 'No voy a decir la verdad'", añade el dos veces ganador al Oscar por Syriana y Argo. Clooney subrayó que no se arrepiente de su artículo de opinión en el que reclamó que Biden renunciara a su labor. Aquel texto, publicado días después del muy cuestionado debate del 27 de junio de 2024 frente a Donald Trump, advertía que el partido no ganaría con Biden al frente. "No vamos a ganar en noviembre con este presidente. Además, no ganaremos la Cámara y vamos a perder el Senado. No es solo mi opinión, es la opinión de cada senador, congresista y gobernador con quien he hablado en privado. Todos y cada uno, al margen de lo que digan en público", escribió Clooney entonces. Tras una cascada de presiones internas, Biden se retiró el 21 de julio de 2024 y respaldó a Harris, pero Donald Trump venció en las presidenciales del 5 de noviembre de 2024. En abril de 2025, el cineasta defendió que su decisión de escribir el artículo de opinión fue un "deber cívico", aun a costa de su imagen pública: "Así son las cosas, si crees en algo, tienes que defenderlo. Defiende tu postura y afronta las consecuencias. Esas son las reglas, así que cuando me critican tengo que aceptarlo. No me molesta que me critiquen por mi postura. Defiendo su derecho a criticarme tanto como defiendo mi derecho a criticarlos".