Estados Unidos.- Gervasio Sánchez ve a Trump "engrandecido" ante una Europa "sin líderes" y una ciudadanía "domesticada"

A CORUÑA, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

El periodista, reportero gráfico y fotógrafo Gervasio Sánchez ha manifestado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está en estos momentos "engrandecido" ante una Europa "sin líderes" y con una ciudadanía "domesticada".

Así lo ha expuesto en un encuentro promovido por la Asociación de la Prensa de A Coruña y al referirse a la situación en Ucrania y en Gaza y al plan auspiciado por el gobierno estadounidense y suscrito por Hamás e Israel.

"Ha pasado de convertir Gaza en un resort a ahora anunciar un acuerdo, esto ocurre porque está empequeñecida la figura de los diplomáticos europeos".

"En Europa no hay líderes", ha expuesto para reprochar también a la ciudadanía europea que sea "ombliguistas".

Cuestionado sobre la corresponsabilidad de la ciudadanía, ha asegurado que los ciudadanos y las ciudadanas están "acomodados en un sistema de democracia con poca autocrítica y los temas fundamentales no se preguntan", ha añadido al defender que exista un referéndum para cuestiones importantes.

"Y que los partidos cumplan con sus obligaciones electorales", ha sentenciado en una exposición en la que ha criticado "a una parte de la prensa volcada en defender determinados intereses".

PUENTES DE CONVIVENCIA

"Las guerras empiezan cuando se destruyen puentes de convivencia", ha señalado en referencia a lo ocurrido en conflictos bélicos como el de los Balcanes, pero también en Ruanda, en Ucrania o el caso de Gaza.

"Venganza, venganza, venganza, lo de siempre", ha resumido para alertar que, frente a la década de los ochenta con una sociedad "conmocionada" por los ataques que hubo entonces, ahora en Israel "la mayor parte de la población está de acuerdo con que se masacre" a los habitantes de Gaza.

Sobre Hamás, ha calificado de "terrorismo" el ataque perpetrado el 7 de octubre de 2023.

"Matar a un civil es terrorismo", ha subrayado, aunque con duras críticas también al "terrorismo de Estado" de Israel.