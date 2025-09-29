Estados Unidos.- Grant Thornton España se une a la plataforma Grant Thornton Advisors, liderada por el fondo New Mountain

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

Grant Thornton España se unirá a la plataforma multinacional de firmas de servicios profesionales Grant Thornton Advisors, con sede en Estados Unidos y respaldada por un grupo de inversores liderado por New Mountain Capital, según ha anunciado este lunes la compañía en un comunicado. Esta incorporación le permitirá crecer en los próximos años con la expansión a nuevos mercados y la incorporación de nuevos servicios, para ofrecer un mayor valor añadido a sus clientes. Toda la plataforma de Grant Thornton Advisors seguirá formando parte de la red Grant Thornton International Limited (GTIL), que agrupa firmas miembro en más de 150 mercados en todo el mundo, lo que afianza aún más la relevancia que esta red tiene en el mercado de los servicios profesionales a nivel global.

La plataforma dotará a los profesionales y equipos de la firma con tecnologías avanzadas y establecerá nuevas oportunidades de desarrollo profesional para su talento actual y futuro, manteniendo todo aquello que ha hecho de la empresa un actor de referencia en el mercado de los servicios profesionales en España. Grant Thornton Advisors, con sede en Estados Unidos y respaldada por un grupo de inversores liderado por New Mountain Capital, estableció su plataforma multinacional en enero de 2025. Esta plataforma ha impulsado, según la firma, un enfoque multidisciplinar "único y cohesionado", con una oferta unificada de servicios de Advisory, Legal y Tax, así como de auditoría y Assurance independientes en cada uno de los mercados en los que la plataforma opera.

INCLUSIÓN DE GRANT THORNTON EN FRANCIA Y EN BÉLGICA

Junto a España, Grant Thornton Advisors también ha anunciado este lunes la adhesión de Grant Thornton Francia y Grant Thornton Bélgica a la plataforma, lo que demuestra, en palabras de la firma, una expansión "muy rápida" de sus operaciones en Europa. Estas nuevas incorporaciones se suman a las firmas que ya formaban parte del conglomerado de la plataforma: Grant Thornton Irlanda, Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos, Suiza/Liechtenstein, Luxemburgo, Islas Caimán y Channel Islands. La empresa ha explicado que se trata de una operación que amplía "decididamente" la conectividad sin fisuras que tendrán estas firmas y el refuerzo "claro" de sus capacidades y alcance de servicios en toda Europa.

"Los clientes se beneficiarán de un acceso aún más amplio a servicios de alta calidad, experiencia sectorial e innovación, reforzados a su vez por significativas inversiones en tecnología y talento", ha destacado Grant Thornton España. Está previsto que todas las operaciones se cierren en las próximas semanas. Grant Thornton España ha estado asesorada por PwC y Baker McKenzie.

"PASO HISTÓRICO"

Según el presidente de Grant Thornton España, Ramón Galcerán, el paso que la firma da este lunes sumándose a la plataforma multinacional Grant Thornton Advisors es "histórico" y les llena de ilusión.

Esta plataforma ya ha demostrado beneficios claros para las firmas que la integran y, formando parte de ella, impulsaremos decididamente nuestro crecimiento con un acceso sin precedentes a nuevas tecnologías, conocimiento y capacidades, y capital e inversión a gran escala", ha manifestado. Por su parte, el consejero delegado (CEO) de Grant Thornton Advisors LLC, Jim Peko, ha subrayado que la expansión de la plataforma en Francia, España y Bélgica marca un capítulo "decisivo" en el camino de la empresa y supone un cambio "radical" en la forma en que el sector atiende a los clientes. En las últimas semanas, Grant Thornton Advisors también ha anunciado operaciones para reforzar su oferta de asesoramiento. Entre ellas, Auxis, pionera en servicios de externalización y modernización empresarial, y Stax, especializada en 'due diligence' comerciales y creación de valor para el sector del 'private equity'.