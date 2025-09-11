Estados Unidos: HaloTech ficha al ex directivo de Microsoft Jaime Pereña como nuevo CEO de su filial en EEUU

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) - HaloTech Digital Services, la 'startup' española especializada en seguridad industrial basada en inteligencia artificial, ha anunciado la incorporación del exdirectivo de Microsoft Jaime Pereña como nuevo CEO de HaloTech USA, filial en Estados Unidos. En concreto, Pereña, que ejercía como director de crecimiento, innovación y estrategia para Misiones Especiales y Tecnología en Microsoft, liderará la estrategia de expansión de la compañía en el mercado estadounidense, según la compañía. Pereña obtuvo un MBA en Stanford Graduate School of Business y ha trabajado más de 15 años en Microsoft, habiendo ocupado posiciones dedicadas a inteligencia artificial, 'marketing' estratégico y desarrollo de negocio en Europa, Estados Unidos y mercados emergentes. "La llegada de Jaime refleja nuestra apuesta decidida por Estados Unidos como mercado estratégico", ha explicado Manu Marín, CEO y fundador de HaloTech. A su vez, el propio Pereña ha declarado: "Decidí unirme a HaloTech porque su misión es clara: salvar vidas a través de la tecnología. Mi objetivo es posicionar a HaloTech como líder del sector de seguridad industrial en Estados Unidos". Por otra parte, HaloTech ha desarrollado HaloTech AI, una plataforma que utiliza dispositivos inteligentes para prevenir accidentes laborales en tiempo real mediante IoT, inteligencia artificial y análisis predictivo. En cuanto a previsiones, la empresa calcula facturar más de 90 millones de euros en los próximos tres años, con Estados Unidos como uno de los mercados de mayor contribución al crecimiento.