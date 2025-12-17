Estados Unidos.- Hellotickets aumenta un 25,3% la venta de entradas en España por el tirón de Nueva York y Disneyland Paris

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

El interés de los viajeros españoles por los grandes iconos de Estados Unidos ha disparado la actividad de Hellotickets, plataforma líder en experiencias y espectáculos, que cierra el ejercicio 2025 con un aumento del 25,3% en sus ventas en España.

La compañía ha registrado un total de 65.200 entradas vendidas, impulsadas principalmente por el denominado 'efecto Nueva York', destino que acapara el ranking de las experiencias más solicitadas.

Según los datos anuales de la plataforma, la Gran Manzana se consolida como el destino internacional de referencia para el turista nacional, concentrando cuatro de las diez actividades más reservadas del año.

Este crecimiento refleja una profesionalización del viajero español, que apuesta por la planificación anticipada para garantizar el acceso a eventos de alta demanda y evitar esperas innecesarias.

LA GRAN MANZANA: EL EPICENTRO DE LAS RESERVAS

Dentro de la oferta neoyorquina, el producto estrella ha sido el New York Explorer Pass, seguido muy de cerca por el tour de Contrastes, que permite recorrer los distritos de El Bronx, Queens y Brooklyn. La experiencia en la ciudad se completa con la entrada al observatorio del rascacielos Vanderbilt, el cuarto más alto de la urbe, y la tarjeta CityPASS.

El fenómeno no se limita al turismo monumental. El deporte estadounidense ha captado una parte significativa de las reservas, con los partidos de la NBA de los Brooklyn Nets y los New York Knicks, así como las jornadas de béisbol de los New York Yankees, situándose en lo más alto de las preferencias de ocio de los españoles en el extranjero.

MÁS ALLÁ DE EE.UU.: PARÍS, EL DEPORTE Y LA MÚSICA

Aunque Nueva York lidera, otros destinos europeos mantienen su atractivo. En Francia, los españoles se decantan prioritariamente por Disneyland París y el Palacio de Versalles. En el ámbito nacional, la Alhambra de Granada sigue siendo la experiencia estrella para evitar colas, junto a otros hitos europeos como el Duomo de Milán o los cruceros por el Danubio en Budapest.

En el apartado de eventos masivos, la afición deportiva se extiende a la NFL con los Miami Dolphins y al fútbol nacional con el Real Madrid CF. Por su parte, la industria musical ha estado dominada por Rosalía y Bad Bunny, quienes se consolidan como los artistas más demandados por el público español en la plataforma durante este año.

El CEO de Hellotickets, Jorge Díaz, ha destacado que, aunque las reservas son estables, se detecta una fuerte concentración en los meses de primavera y verano. "Este patrón confirma la tendencia de los viajeros españoles a planificar con antelación sus escapadas internacionales", explica Díaz.