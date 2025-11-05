Estados Unidos.- Hertz se dispara en Bolsa tras ganar 160 millones en el tercer trimestre, frente a pérdidas en 2024

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - Las acciones de la empresa de alquiler de vehículos Hertz se han disparado en torno a un 34% al arranque de la sesión bursátil de este martes en Estados Unidos, hasta un precio por título de US$6,58 (5,73 euros) después de lograr un beneficio neto de US$184 millones (160 millones de euros) en el tercer trimestre, frente a pérdidas por valor de US$1.332 millones (1.158 millones de euros) de un año atrás. "Este trimestre demuestra que estamos cumpliendo nuestros compromisos: logrando resultados sólidos mediante una ejecución precisa y una disciplina operativa", ha afirmado el consejero delegado de Hertz, Gil West. Este dato de ganancias es el primero que logra la compañía en más de dos años. No obstante, en el acumulado del año hasta septiembre, Hertz se mantiene en 'números rojos', pese a recortarlos en un 76%, hasta -US$553 millones (-481 millones de euros) frente a los US$2.383 millones (2.073 millones de euros) del año anterior. En tanto, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado ha sido negativo, situándose en -US$134 millones (-116 millones de euros), un 88% por debajo del resultado negativo de US$1.184 millones (1.030 millones de euros).