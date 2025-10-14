Estados Unidos: Horos AM cierra el trimestre con 280 millones en activos y alerta de “nubarrones” en EEUU

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

Horos Asset Management (AM) ha comunicado este martes que ha cerrado el tercer trimestre con activos bajo gestión en máximos, hasta alcanzar los 280 millones de euros, y que ha superado los 11.200 partícipes.

A través de su nueva carta trimestral, la firma ha indicado que sus vehículos acumulan una rentabilidad del 23,9% y 31,4% en sus estrategias internacional e ibérica, respectivamente, en los nueve primeros meses del año; asimismo, las rentabilidades anualizadas por parte del equipo gestor desde 2012 se sitúan en torno al 12%.

En la misiva, la entidad ha alertado sobre los "nubarrones" que persisten en los principales índices bursátiles norteamericanos, ya que conviven unas valoraciones y una concentración de valor cada vez más insostenible.

"A estos factores", ha enlazado la gestora, "se suma una fiebre de acuerdos e inversiones masivas por parte de los principales actores en el despliegue y uso de la IA, un fenómeno que comienza a recordar a lo vivido a finales de los años 90 con el auge de Internet y la posterior burbuja de las PuntoCom".

Por todo ello, desde Horos AM han remarcado que prefieren mantenerse al margen de estas dinámicas y seguir siendo fieles a su filosofía de inversión, "cuyo pilar esencial continúa siendo invertir con un elevado margen de seguridad", han subrayado.

MOVIMIENTO EN CARTERA

Este trimestre, el fondo 'Horos Value Internacional' ha incorporado a la consultora tecnológica francesa Sopra Steria y a la compañía de servicios petrolíferos Expro Group.

Por otro lado, la gestora ha desinvertido en la empresa tecnológica china Baidu, en la productora española de cobre Atalaya Mining, en el 'holding' de gestoras de activos Affiliated Managers Group (AMG) y en Neonode.

En 'Horos Value Iberia', han añadido a la cartera la plataforma B2B de alojamiento HBX Group, en tanto que han vendido sus posiciones en la compañía de ingeniería Técnicas Reunidas y en Atalaya Mining.

El listado de principales valores en la cartera ibérica lo completan Alantra, Dia, Amrest Holdings, Semapa, Iberpapel Gestamp, Meliá Hotels, Acciona Energía y Global Dominion.