Estados Unidos: Iberdrola acuerda un proyecto de repotenciación de 119 MW para apoyar operaciones de Google en Oregón (EE. UU.)

MADRID, 27 Jul. 2025 (Europa Press) - La filial estadounidense de Iberdrola, Avangrid, ha anunciado la firma de un acuerdo de compra de energía (PPA) con Google para 119 megavatios (MW) de energía procedente del proyecto 'Leaning Juniper IIB', según ha informado en un comunicado este domingo. El proyecto, ubicado en el condado de Gilliam, Oregón, suministrará energía a los centros de datos que Google tiene en The Dalles, en las cercanías. Asimismo, Avangrid repotenciará su proyecto energético ya existente 'Leaning Juniper IIB', actualizando "significativamente la instalación y reemplazando componentes existentes por equipos modernos", lo que prolonga la vida útil del proyecto, al tiempo que mejora su eficiencia y aumenta la producción energética para entregar electricidad a la red. Una vez completado, se espera que dicho proyecto genere suficiente electricidad para abastecer a unas 31.000 viviendas estadounidenses al año. INVERSIÓN CERCANA A LOS 170 MILLONES DE EUROS El Distrito de Servicios Públicos del Pueblo del Condado de Northern Wasco será el encargado de entregar la energía desde 'Leaning Juniper IIB' hasta los centros de datos de Google en The Dalles. Google abrió su primer centro de datos propio y operado directamente en The Dalles en 2006 y desde entonces ha ampliado su presencia. Los centros de datos de Google alimentan Google Cloud, innovaciones en Inteligencia Artificial y otros productos y servicios digitales que personas y organizaciones utilizan cada día, como Búsqueda, Mapas y 'Workspace'. El proyecto representa una inversión cercana a los US$200 millones (170 millones de euros) en el norte-centro de Oregón. Además, la construcción dará empleo a 150 personas, la mayoría de ellas con mano de obra sindicalizada en Oregón. En este sentido, la energética ha destacado que Avangrid ha sido parte de la comunidad del condado de Gilliam durante más de 15 años. "Se espera que el proyecto genere unos US$20 millones (17 millones de euros) en impuestos a lo largo de su vida útil, los cuales apoyarán una variedad de servicios públicos, especialmente en el ámbito educativo", ha añadido Iberdrola, que ha detallado igualmente que en esos 20 millones se incluye un acuerdo del Programa de Inversión Estratégica (SIP, por sus siglas en inglés) con el condado de Gilliam que proporcionará Pagos de Mejora Local por un total de US$2,8 millones (2,3 millones de euros) durante la próxima década. Por último, la energética española ha recordado que 'Leaning Juniper IIB' es una instalación de energía eólica construida en 2010, año desde el que ha pagado aproximadamente US$15 millones (12,7 millones de euros) en impuestos a la propiedad.