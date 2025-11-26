Estados Unidos.- ICO moviliza $160 millones en avales para hacer frente a los aranceles: "No está habiendo una demanda masiva"

MADRID, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha avanzado este miércoles que se han movilizado ya 160 millones de euros de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a través de 24 operaciones para apoyar la financiación de empresas afectadas por los aranceles de Estados Unidos.

En total se puso sobre la mesa la posibilidad de tener hasta 5.000 millones para poder apoyar la financiación a las empresas afectadas y se lanzó un primer tramo de 1.000 millones. De ese primer tramo se han movilizado 160 millones de euros a través de 24 operaciones.

"Afortunadamente, por ahora, esta red de seguridad que estamos poniendo en marcha no está teniendo una demanda masiva, y esto tiene una interpretación positiva con respecto al impacto potencial que están teniendo las circunstancias actuales en nuestras empresas", ha destacado el ministro en la Comisión de Economía del Congreso.

Además, como parte de la estrategia de ICO, también se ha puesto en marcha en la última adenda del plan de recuperación --la adenda DANA-- una línea de ICO Crecimiento específica para aranceles, que de hecho está esperando el voto positivo mañana en el Congreso para estar dotada de 180 millones no reembolsables.

Por su parte, Cuerpo ha recordado que se ha desplegado un plan de alto impacto en competitividad, reforzando la presencia exterior de las empresas ante disrupciones globales. Este plan se ha diseñado en estrecha colaboración con las comunidades autónomas, con el objetivo de ofrecer asistencia personalizada a más de 1.600 empresas.