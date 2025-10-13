Estados Unidos: Inditex eleva presencia en EEUU de la mano de Zara, con una tienda flagship en Caesars Palace de Las Vegas

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

Inditex continúa con su expansión en Estados Unidos de la mano de Zara, que ha elegido The Forum Shops at Caesars Palace, el espacio comercial del mítico hotel y casino de Las Vegas Strip conocido por su estética inspirada en el Imperio Romano, para inaugurar su nueva tienda flagship. Con esta apertura, Zara refuerza su presencia en Nevada, donde ya contaba con una tienda desde 2003 ubicada en el centro comercial Fashion Show Las Vegas.

La marca mantiene su estrategia de expansión selectiva en Estados Unidos, donde este año también ha abierto tiendas en Brea Mall y The Grove (California) y en Cambridge (Massachusetts), y ha ampliado su espacio en Hudson Yards (Nueva York). Antes de fin de año, Zara prevé completar nuevos proyectos comerciales en Costa Mesa (California), Austin (Texas), Boston (Massachusetts) y Charlotte (Carolina del Norte).

"Seguimos viendo buenas oportunidades adicionales para ampliar su presencia en nuevos mercados", aseguró el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras en la última presentación de resultados, en la que destacó que Estados Unidos y Reino Unido son mercados "muy relevantes" para el grupo.

Sobre el país norteamericano, la compañía sigue viendo oportunidades para seguir ejecutando esa estrategia de "crecimiento selectivo", con iniciativas "muy relevantes" para el próximo año, entre ellas remodelaciones en tiendas emblemáticas como la de la Quinta Avenida de Nueva York, o nuevas aperturas. La nueva tienda de Las Vegas, con superficie comercial distribuida en tres plantas, presenta las últimas colecciones de mujer y hombre en un espacio interior contemporáneo y cálido diseñado por el estudio de Arquitectura de Zara, según ha informado la compañía.

La entrada principal de la tienda, ubicada en una de las plazas interiores del centro comercial, respeta las icónicas columnas y pórticos romanos del entorno, y da paso a las colecciones de Woman a través de un patio interior que conecta las tres plantas y sirve de eje central del espacio. Zara Caesars Palace cuenta con áreas específicas con diseño interior y mobiliario diferenciado para el showroom de calzado y bolsos, y las líneas de Origins y Athleticz, en la sección de Man.

La nueva tienda se enmarca en la filosofía de Zara de ofrecer al cliente una experiencia de moda única e integrada con la plataforma online, ofreciendo a los clientes interactuar con la marca desde cualquier dispositivo a través de la app de Zara. La tienda incorpora herramientas tecnológicas que permiten consultar el inventario disponible en la tienda y online de forma instantánea, o recoger pedidos online en dos horas. Además, cuenta con un silo de recogida de pedidos online con capacidad para 500 paquetes y cajas asistidas de auto cobro.

También incorpora un punto de reciclaje de cartón para fomentar el uso responsable del embalaje y un contenedor de donación de ropa para prolongar la vida útil de las prendas.