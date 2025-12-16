Estados Unidos.- Indra pierde $466 millones de capitalización bursátil tras los comentarios de Trump sobre la paz en Ucrania

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

La cotización de Indra se ha desplomado un 5,4% en la sesión de este martes, que ha estado marcada por los comentarios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la supuesta cercanía de un acuerdo de paz en Ucrania, lo cual se ha traducido en una pérdida de capitalización bursátil de 466 millones de euros y ha provocado caídas en las principales compañías de defensa europeas, como la alemana Rheinmetall (-4,54%), la italiana Leonardo (-3,9%), la británica Bae Systems (-2,16%) o la francesa Thales (-1,6%).

En concreto, Trump afirmó el lunes que se está "más cerca que nunca" de una solución al conflicto en Ucrania tras hablar con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, y con los líderes europeos, que en el mismo día se reunieron en Berlín para alcanzar un acuerdo en ese sentido.

El impacto de las declaraciones del mandatario estadounidense se ha reflejado en las acciones de Indra, que han acabado la jornada en 46,26 euros por título (-5,4%), mientras que su capitalización bursátil ha terminado la sesión en 8.172 millones de euros, frente a los 8.638 millones de euros con los que echó el cierre al mercado este pasado lunes.

"Más allá de los detalles, un fin de la guerra podría causar que las inversiones prometidas por los países europeos en el sector defensa finalmente no se materialicen. No hablamos del 2026, sino más adelante, cuando el conflicto caiga en el olvido de los gobernantes y surjan otros problemas que requieran atención a corto plazo", han valorado los analistas de XTB.

Si bien la revalorización anual de Indra roza el 171% (casi el triple) en un contexto en el que las empresas del sector han experimentado "alzas estratosféricas" debido a que "las expectativas eran altas", los analistas de XTB advierten de que "todavía no está claro" que las mismas se vayan a cumplir.

En este contexto, cabe recordar que este mismo martes el Gobierno ha autorizado la compra del 89,68% de Hispasat por parte de Indra por 725 millones de euros, según han confirmado a Europa Press fuentes al tanto de la situación.

La operación, que también incluye la toma del control de Hisdesat --la rama de satélites militares de Hispasat--, ya había recibido el respaldo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el beneplácito de los accionistas de Indra, así como las autorizaciones preceptivas en los distintos países en los que opera la compañía.

Además, y en relación con las expectativas que mencionan los analistas de XTB, el Ministerio de Defensa ultima las órdenes de ejecución de los 31 programas de modernización militar con el objetivo de se firmen antes de que acabe el año y el Gobierno pueda así confirmar de forma definitiva que España ha destinado el 2% del PIB a seguridad y defensa en 2025.

En ese sentido, la mayor parte de los 31 programas contarán con Indra, Navantia y Airbus como contratistas principales, si bien también deben definirse los contratos de los programas coordinados por empresas como Urovesa o Santa Bárbara Sistemas (propiedad de General Dynamics European Land Systems).

Los programas en los que participa Indra (bien en solitario, con algún socio o adjudicados a Hisdesat, la cual controlará dentro de poco) acumulan 7.944 millones de euros en préstamos gubernamentales al 0%, lo que supone más de la mitad de los 14.224 millones de euros en créditos asignados.

Los proyectos que liderará Indra incluyen varios dominios, como los de tierra, mar, espacio y ciberespacio.