Estados Unidos.- Ingeteam pone en marcha su mayor proyecto fotovoltaico en EEUU, una planta con una capacidad de 640 MWdc

BILBAO, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

Ingeteam ha colaborado en la puesta en marcha de Parliament Solar, el mayor proyecto fotovoltaico en el que ha participado la compañía en Estados Unidos hasta la fecha. Ingeteam ha suministrado su tecnología para este proyecto de 640 MWdc, ubicado a las afueras de Houston, Texas, desarrollado y gestionado por Parliament Energy.

En un comunicado, la compañía vasca ha indicado que se estima que el proyecto genere aproximadamente 1100 GWh de energía limpia al año, el equivalente al consumo energético anual de unos 140.000 hogares texanos.

El suministro de Ingeteam para el proyecto Parliament Solar incluyó 149 inversores fotovoltaicos, integrados en 80 centros de transformación con certificación UL y entregados como solución todo en uno lista para instalar. El alcance de suministro también incluyó los trabajos de puesta en marcha de la planta, que se llevaron a cabo desde el centro productivo con el que cuenta la compañía en Milwaukee.

Según ha explicado Ingeteam, gracias al uso de la técnica de grid forming, el sistema pudo ponerse en marcha antes de lo esperado originalmente. "Ingeteam ha demostrado ser un socio capaz y que responde, con un profundo entendimiento de nuestras necesidades operacionales", ha afirmado Barry Coulby, CEO de Parliament Energy. Ha añadido que su tecnología grid forming les permitió adelantar varios meses la fase de puesta en marcha, "un resultado que pone de manifiesto la fuerza de esta colaboración". "Estamos orgullosos de la colaboración que hemos construido y esperamos que siga creciendo a lo largo del tiempo", ha agregado.

Por su parte, Nohra Nasr, vicepresidente y director del negocio Solar PV & BESS de Ingeteam en Estados Unidos, ha indicado que su experiencia en el mercado y el hecho de que cuenten "con una filial consolidada en suelo americano" han sido "factores decisivos" para conseguir y ejecutar este proyecto. En este sentido, esperan que sea el primero de "una larga lista" con este cliente.

Hasta la fecha, Ingeteam ha suministrado más de 6 GW de inversores fotovoltaicos y de baterías para el mercado estadounidense, un país que, según ha destacado, "continúa teniendo buenas perspectivas de crecimiento en el desarrollo de proyectos renovables".

La empresa ha apuntado que, según un informe de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC), la energía solar generada en proyectos a gran escala superó a la nuclear por primera vez en enero de 2024. La generación solar supuso el 81,5% de toda la nueva potencia puesta en servicio en el país en 2024, y fue casi nueve veces la suma de toda la potencia añadida en Estados Unidos con tecnología nuclear y de gas natural.