Estados Unidos: Jon Rahm se consolida como un pilar de equipo en la Ryder Cup

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

El equipo de Europa logró este domingo ganar la 45 edición de la Ryder Cup después de batir por 13-15 a los Estados Unidos en el recorrido Bethpage Black, en Nueva York, una edición en la que el golf español volvió a brillar gracias a la buena actuación del vizcaíno Jon Rahm, que aportó tres puntos y se mantiene invicto en 'foursomes'.

El de Barrika, de 30 años, disputaba su cuarta Ryder consecutiva y rayó a buen nivel dejando claro que el capitán Luke Donald acertó al elegirle entre sus seis selecciones personales a pesar de su marcha al LIV Golf, el nuevo circuito donde ha tenido sus mejores actuaciones de esta temporada.

Indiscutible con Europa desde su debut en 2018, el jugador vasco mantuvo la buena actuación de los jugadores españoles en esta competición por equipos donde todo el mundo recuerda el dúo que formaron José María Olazabal y Severiano Ballesteros, el buen hacer siempre de Sergio García, el que más puntos ha logrado para los europeos en la historia con 28,5, o las capitanías exitosas del de Fuenterrabia (2012) y el de Pedreña (1997).

Rahm llegaba a Bethpage como uno de los líderes europeos y con un global de 7.5 puntos en su curriculum en una Ryder Cup en la que fue de menos a más desde su debut en Le Golf National de París, el recorrido donde tres años después viviría uno de los días más duros de su carrera al perder una medalla olímpica tras un hundimiento final.

Allí, el capitán Thomas Bjorn decidió prescindir de él en las dos sesiones vespertinas de 'foursomes' y ponerle en las de 'fourballs' matinales con los ingleses Justin Rose, el viernes, e Ian Poulter, el sábado, sumando en ambos derrotas ajustadas ante Brooks Koepka y Tony Finau (1 arriba) y ante Jordan Spieth y Justin Thomas (2 y 1).

Sin embargo, el golfista español sí aportó un punto clave en individual ante un mito como Tiger Woods por 2 y 1, con una celebración donde soltó seguramente toda la tensión vivida y por lo que suponía derrotar a un rival así pese a que este nunca ha tenido un buen idilio con la Ryder Cup.

Y desde entonces las cosas fueron cambiando a nivel estadístico para Rahm, de nuevo en el equipo en 2021 en suelo americano y ya asentado como uno de los líderes y con su primer 'major', el US Open, en su palmarés.

Los estadounidenses arrasaron en Whistling Straits por 19-9, pero esta vez el capitán Padraig Harrington le hizo jugar todo. El vasco empezó a labrar sus buenos números por parejas, sin perder ninguno de sus cuatro puntos. Ganó sus dos 'foursomes' con Sergio García a Spieth y Thomas (3 y 1) y a Koepka y Daniel Berger (3 y 1), haciendo triplete con el castellonense, ya que se llevaron también un 'fourball' frente a Koepka y Spieth (2 y 1), empatando el otro junto al inglés Tyrrell Hatton ante Bryson DeChambeau y Scottie Scheffler.

El domingo no pudo con Scheffler, su verdugo en individuales por 4 y 3.

DOS AÑOS DESPUÉS, VOLVIÓ A ESTAR EN ROMA BAJO LA CAPITANÍA DE LUKE DONALD Y CON PLENO EN SUS SEIS 'FOURSOMES'

Dos años después, volvió a estar en Roma bajo la capitanía de Luke Donald y conquistó su segundo trofeo de la competición. En el Marco Simone se afianzó su pareja con Hatton para los 'foursomes' donde pudieron con Scheffler y Sam Burns (4 y 3) y con Patrick Cantlay y Xander Schauffele (2 y 1). Sólo jugó 'fourballs' el viernes, sumando medio punto junto al danés Nicolai Hoejgaard ante Scheffler y Koepka. El domingo dio otro medio punto en su reencuentro con Scheffler para acabar invicto. En 2025 a Europa le tocaba de nuevo defender su victoria en suelo estadounidense y en un ambiente más hostil incluso de lo habitual en los Estados Unidos. Donald repetía capitanía y volvió a confiar plenamente en el de Barrika al que puso en todos los partidos y el español, pese a un pequeño bajón final, resultó clave. Junto a Hatton fue inabordable en los 'foursomes', donde suma pleno de triunfos y seis puntos en total, algo que comparte con el inglés Tommy Fleetwood. Sus víctimas fueron Scheffler y Thomas (4 y 3) y Cantlay y Schauffele (3 y 2), dejando además uno de los mejores golpes de esta última edición con un 'chip' en el hoyo 8 en una posición delicada y con hierba alta que acabó en un espectacular 'birdie'. Los 'fourballs', donde formó dúo con el austriaco Sepp Straka, no fueron tan satisfactorios, con victoria el viernes ante Scheffler y JJ Spaun (2 y 1), pero derrota, la única de los europeos, el sábado, ante Schauffele y Spaun después de perder los dos últimos hoyos. En el mal domingo de Europa, seguramente algo cansado de haber jugado tanto, salió otra vez perdedor contra Schauffele por 4 y 3, pero eso no evitó que festejase su tercera Ryder Cup, una competición en la que ya suma 10,5 puntos en 17 partidos con una hoja de servicios de 9 victorias, 5 derrotas y 3 empates.