Estados Unidos.- Jon Rahm vuelve a por su cuarto Open de España con el impulso de la Ryder

MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

El golfista vasco Jon Rahm acapara varios focos del Open de España que empieza este jueves en el Club de Campo Villa de Madrid, como favorito local a llevarse el que sería su cuarto título, un récord en la era del Circuito Europeo, con la resaca además de la reciente Ryder Cup ganada a Estados Unidos en Nueva York.

El de Barrika es el animador moderno de un Abierto nacional más que centenario y que inauguró el ahora llamado DP World Tour en 1972. Rahm ganó el Open en su primera participación en 2018 y después en 2019 y 2022. El vasco siempre ha mostrado su compromiso con jugar en casa, a pesar de su marcha a LIV Golf hace dos años, los conflictos en los despachos que deparó y otros compromisos.

Además, el exnúmero uno del mundo tiene una motivación especial ante los récords, la historia del deporte, como ya ha podido demostrar siendo número uno del mundo y ganando dos 'Grand Slam'. Igualmente, Rahm trata de seguir el legado de su ídolo Severiano Ballesteros e incluso superar algunos números, como aspira con el que sería su cuarto Abierto de España, uno más que el cántabro.

Para esta edición, el vasco, de 30 años, llega con el gran sabor de boca de la victoria con el equipo europeo de la Ryder en Nueva York. Rahm fue clave los dos primeros días y después tuvo que sufrir el domingo como el resto del equipo de Luke Donald, logrando la gesta de ganar a domicilio a USA, en territorio muy hostil.

Ironías del deporte, el 'león de Barrika' pasará del peor ambiente en contra al mayor reconocimiento y admiración que pueda recibir en un campo de golf. Eso sí, el cariño del recorrido madrileño estará algo repartido en una buena representación del golf español, con el defensor del título Ángel Hidalgo, además de Sergio García, Rafa Cabrera Bello, Eugenio Chacarra, Alejandro del Rey, Nacho Elvira, Pablo Larrazábal o Jorge Campillo.

El año pasado, el torneo disfrutó de una edición de película con el mano a mano entre Rahm e Hidalgo, que se llevó el malagueño en el segundo hoyo de desempate del domingo. El vasco llega con el juego afilado tras la Ryder, además de la euforia, en busca del póquer en el Open y acercarse al récord de cinco de Ángel de la Torre.

A la secuela de Bethpage Black también contribuye Shane Lowry, autor del 'putt' con el que Europa retuvo la Ryder. El irlandés, que ya jugó el año pasado en Madrid, estará jueves y viernes en el partido más atractivo junto a Rahm e Hidalgo. Además, el Abierto de España vuelve a juntar a un fuerte elenco, como el estadounidense Patrick Reed, el chileno Joaquín Niemann o el inglés Danny Willett.