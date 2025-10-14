Estados Unidos.- JPMorgan Chase gana un 12% más en el tercer trimestre

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos por activos, obtuvo un beneficio neto de US$14.393 millones (12.419 millones de euros) en el tercer trimestre de 2025, lo que supone un incremento del 12% en comparación con el resultado contabilizado un año antes, según las cifras publicadas este martes por el coloso de Wall Street.

Los ingresos netos de la firma estadounidense entre julio y septiembre sumaron un total de US$46.427 millones (40.059 millones de euros), un 8,8% por encima de la cifra de negocio anotada por la entidad un año antes.

En concreto, los ingresos por intereses netos aumentaron en el trimestre hasta US$23.966 millones (20.679 millones de euros), un 2% más, mientras que los ingresos de la entidad al margen de intereses sumaron US$22.461 millones (19.380 millones de euros), un 17% más que en el tercer trimestre del año pasado.

De su lado, las provisiones por riesgo de crédito contabilizadas en el trimestre alcanzaron los US$3403 millones (2936 millones de euros), un 9% por encima que las asumidas entre julio y septiembre de 2024.

De este modo, en los nueve primeros meses de 2025, el beneficio neto de JPMorgan retrocedió un 1% interanual, hasta US$44.030 millones (37.985 millones de euros), mientras que la cifra de negocio neta aumentó un 1%, hasta US$136.649 millones (117.906 millones de euros).

Asimismo, las provisiones por riesgo de crédito sumaron US$9557 millones (8246 millones de euros), un 19% más.

"La firma reportó sólidos resultados en el tercer trimestre", destacó Jamie Dimon, presidente y consejero delegado de JPMorgan Chase, destacando que todas las líneas de negocio del banco tuvieron un buen desempeño.

En cuanto a la situación de la economía de EEUU, si bien se han observado "algunos indicios de desaceleración", en particular en el crecimiento del empleo, Dimon destacó que se mantuvo, en general, resiliente, aunque persiste un alto grado de incertidumbre debido a las complejas condiciones geopolíticas, la incertidumbre arancelaria y comercial, los elevados precios de los activos y el riesgo de una inflación persistente.

"Como siempre, esperamos lo mejor, pero estas complejas fuerzas refuerzan la razón por la que preparamos a la firma para una amplia gama de escenarios", apostilló.