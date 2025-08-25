Estados Unidos.- Keurig Dr Pepper comprará JDE Peet's por US$15.700 millones

MADRID, 25 Ago. 2025 (Europa Press) -

El grupo estadounidense Keurig Dr Pepper (KDP), dueño de '7 Up', ha llegado a un acuerdo para la adquisición de JDE Peet's, compañía neerlandesa propietaria de marcas como 'Senseo' o 'Marcilla', a cambio de una contraprestación de 15.700 millones de euros en efectivo y, tras el cierre de la transacción, planea separarse en dos compañías independientes cotizadas en Estados Unidos, incluyendo una empresa enfocada al mercado estadounidense de refrescos y otra al mercado mundial del café.

Según los términos de la transacción, KDP pagará a los accionistas de JDE Peet's 31,85 euros por acción en efectivo, lo que representa una prima del 20% sobre el último precio marcado en la sesión del viernes pasado y del 33% sobre el precio medio ponderado por volumen de 90 días de la neerlandesa, equivalente a una contraprestación total de 15.700 millones de euros.

Asimismo, JDE Peet's también pagará un dividendo previamente declarado de 0,36 euros por acción antes del cierre, sin reducir el precio de la oferta.

La adquisición de JDE Peet's mejorará significativamente el posicionamiento de KDP en el mercado del café, creando una cartera global sólida, resiliente y diversificada, explicó la estadounidense, que espera obtener aproximadamente US$400 millones (341 millones de euros) en sinergias de costes que se materializarán en tres años y un aumento de las ganancias por acción (BPA) que se espera comience en el primer año de la fusión.

Se espera que el inicio de la oferta pública de adquisición y el cierre de la adquisición de JDE Peet, aprobada por unanimidad por el consejo de administración de JDE Peet, se produzcan en el primer semestre de 2026, en función del cumplimiento o la exención de las condiciones habituales previas a la oferta y de cierre.

Una filial de JAB Holdings, Acorn Holdings B.V., y algunos directores y ejecutivos de JDE Peet han firmado acuerdos en virtud de los cuales se comprometen a ofrecer sus acciones y votar a favor de la adquisición.

A 22 de agosto de 2025, estas partes, en conjunto, poseían el 69% del poder de voto de las acciones de JDE Peet.

Tras el cierre de la adquisición, KDP planea separarse en dos compañías independientes que cotizan en bolsa en EE.UU., creando un competidor de crecimiento a gran escala en el atractivo mercado norteamericano de bebidas refrescantes (Beverage Co.) y una compañía líder mundial en café puro (Global Coffee Co.).

En concreto, Global Coffee Co., con aproximadamente US$16.000 millones (13.649 millones de euros) en ventas netas anuales combinadas, será la mayor empresa de café especializada en este sector del mundo.

La nueva empresa tendrá presencia en más de 100 países, incluyendo 40 donde ocupa el primer o segundo puesto en ventas.

De su lado, Beverage Co., con más de US$11.000 millones (9384 millones de euros) en ventas netas anuales, será un competidor a gran escala en el mercado norteamericano de bebidas refrescantes, valorado en US$300.000 millones (255.922 millones de euros). La transacción se financiará mediante una combinación de nueva deuda sénior no garantizada y subordinada júnior, y efectivo disponible. KDP espera mantener su calificación crediticia de grado de inversión, y Beverage Co. y Global Coffee Co. también se comprometerán a mantener perfiles crediticios de grado de inversión tras la separación. "El anuncio de hoy marca un momento de transformación en la industria de las bebidas, ya que nos basamos en el legado disruptivo de KDP con la creación de dos empresas exitosas, incluyendo un nuevo líder mundial en café", declaró Tim Cofer, consejero delegado de KDP. "Esta transacción altamente complementaria generará una prima atractiva para nuestros accionistas y creará atractivas oportunidades de crecimiento futuro para nuestros empleados, clientes y otras partes interesadas", indicó Rafa Oliveira, consejero delegado de JDE Peet's.