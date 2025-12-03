Estados Unidos.- La actividad del sector servicios de EE. UU. mantiene el tipo en noviembre, pero repunta el coste de los insumos.

MADRID, 3 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Índice de Gestores de Compras de servicios (PMI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos bajó en noviembre hasta los 54,1 puntos desde los 54,8 enteros de octubre, lo que, aun así, supone encadenar 34 meses consecutivos de mejoras.

Según ha explicado la agencia S&P Global, la actividad del sector servicios se anotó un "ritmo sólido" pese a haberse enfriado hasta mínimos de cinco meses.

Sin embargo, los servicios se vieron respaldados por el mayor aumento de nuevos pedidos en lo que va de 2025, al tiempo que la confianza en las perspectivas futuras se fortaleció por el fin del 'cierre' del Gobierno y las expectativas de un mayor dinamismo económico en 2026.

Las empresas ampliaron plantillas con más brío que en ocasiones anteriores ante las limitaciones de la capacidad productiva, pero el encarecimiento de los costes laborales y los aranceles siguieron impulsando al alza los precios en general. Los costes de los insumos se aceleraron hasta su mayor nivel en seis meses.

"Las condiciones financieras favorables, incluyendo unos tipos de interés más bajos y las ganancias registradas este año en el mercado de valores, están contribuyendo a apuntalar la resiliencia de la economía, con un nuevo repunte de la actividad de los servicios financieros en noviembre", ha sostenido el economista jefe del área de empresas de S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson.

"La preocupación es que el aumento de los precios podría obstaculizar nuevos recortes de tipos, lo que, a su vez, frenaría la expansión de los servicios financieros, que han sido uno de los principales motores de la expansión económica de los últimos meses", ha completado.

Williamson ha indicado que la suma del PMI industrial y de servicios apunta a un crecimiento anualizado del PIB del 2,5% para el cuarto trimestre.