Estados Unidos.- La Administración Trump considera la multa de Bruselas a X un ataque a las empresas y el pueblo de EE. UU.

MADRID, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Diferentes figuras del Gobierno de Estados Unidos han criticado con dureza la decisión de la Comisión Europea de multar con 120 millones de euros a la red social X, anunciada este viernes, puesto que consideran la sanción un ataque a las empresas tecnológicas de EEUU y al pueblo estadounidense.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha afirmado tras conocerse la sanción a la empresa de Elon Musk que la multa de 140 millones de dólares (120 millones de euros) impuesta por la Comisión Europea "no es solo un ataque a X, sino un ataque a todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y al pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros".

En este sentido, en un mensaje publicado a través de su perfil en la citada red social X, Rubio ha asegurado que "se acabaron los días de censurar a los estadounidenses en línea".

En un tono similar, Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EEUU ha lamentado que "una vez más, Europa multa a una empresa tecnológica estadounidense exitosa por ser una empresa tecnológica estadounidense exitosa".

"Europa está gravando a los estadounidenses para subsidiar a un continente frenado por las propias regulaciones asfixiantes de Europa", apostilla Carr en un mensaje publicado en X y reenviado posteriormente a sus más de 229 millones de seguidores por Elon Musk.

La airada reacción de Washington a la multa impuesta a X se anticipaba horas antes de conocerse la sanción, después de que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmase en la mencionada red social que la Unión Europea debería "apoyar la libertad de expresión" en lugar de "atacar" a las empresas estadounidenses.

"Circulan rumores de que la Comisión Europea multará a X con cientos de millones de dólares por no censurar. La UE debería apoyar la libertad de expresión, no atacar a las empresas estadounidenses por basura", señaló Vance en un mensaje en su perfil en X en la noche del jueves.

En respuesta al comentario del vicepresidente estadounidense, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, apoyaba este viernes a la Comisión Europea y tachaba de "intolerables" los comentarios realizados por Vance.

"La soberanía digital europea es una prioridad política para España. Queremos dar todo nuestro apoyo a las acciones que está tomando la Comisión (Europea)", ha subrayado López durante su participación en la reunión del Consejo de Ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea en Bruselas.

"Acabo de leer los mensajes que ponía anoche en X el vicepresidente de Estados Unidos (J.D. Vance), mensajes intolerables, precisamente en X, en relación con el expediente sobre X. Por lo tanto, todo el apoyo de España a las acciones que está tomando la Comisión para defender la soberanía digital europea", ha remarcado.

La Administración Trump ha presionado en varias ocasiones a sus socios europeos para que la UE relaje la legislación sobre servicios y mercados digitales al considerar que esta persigue a los gigantes tecnológicos americanos.

En una visita a Bruselas a finales de noviembre, el secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, y el representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, expresaron las "preocupaciones significativas" de Washington respecto a la legislación digital de la UE, añadiendo que, a menudo, los límites (de la aplicación de la ley europea) se establecen "de manera que prácticamente sólo afecta a empresas estadounidenses".

MULTA A X.

La Comisión Europea ha anunciado este viernes una multa de 120 millones de euros a la red social X por diversas irregularidades, como el "diseño engañoso" de su marca azul de verificación de cuentas, que es percibido como sello de autenticidad por los usuarios a pesar de que su acceso es discrecional, lo que viola las obligaciones de la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

El Ejecutivo comunitario inició una investigación sobre este caso en julio de 2024, con el objetivo de aclarar si esta práctica afectaba negativamente a la capacidad de los usuarios de tomar decisiones "libres e informadas".

La sanción anunciada por Bruselas responde también a otras irregularidades castigadas por la DSA como la falta de transparencia en su repositorio de anuncios y el incumplimiento de su obligación de permitir acceso a datos por parte de los investigadores.

"Engañar a los usuarios con marcas de verificación, ocultación de información en los anuncios o excluir a los investigadores son prácticas que no tienen cabida en internet en la UE (Unión Europea)", ha avisado la vicepresidenta de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, en un comunicado tras conocerse la multa.

El portavoz de Virkkunen, Thomas Regnier, ha defendido en una rueda de prensa en Bruselas la "solidez" del caso frente a las críticas llegadas desde la Administración Trump, que acusa a la UE de un exceso de regulación enfocado a castigar a las grandes tecnológicas de Estados Unidos.

"Nos complace decir que es una multa proporcionada, porque en la Comisión actuamos de forma proporcionada", ha zanjado Regnier.

La regulación europea para servicios digitales prohíbe expresamente a las plataformas las prácticas de diseño engañoso en sus servicios y Bruselas ha concluido tras casi dos años de investigación que X incurre en un fraude que "expone a los usuarios a estafas, incluida la suplantación de identidad y otras formas de manipulación", porque "cualquiera puede pagar" para obtener la conocida marca azul de la red social sin que la compañía "verifique" la identidad de quién está detrás de la cuenta.

En este sentido, los servicios comunitarios explican que aunque la DSA no exige la verificación de usuarios, sí prohíbe claramente que las plataformas 'online' afirmen de forma falsa que los usuarios han sido verificados, cuando no se ha realizado ese trabajo de autentificación.

Por otro lado, el Ejecutivo comunitario también sanciona a X por incumplir las reglas de transparencia y accesibilidad de la DSA con su repositorio de anuncios, que es una herramienta "fundamental" para que usuarios e investigadores detecten estafas o campañas de desinformación, pero para la que la red de Elon Musk incorpora diseños y barreras de acceso que dificultan el acceso a información crucial.

Otro de los elementos que Bruselas considera probados y por el que también sanciona a la compañía norteamericana son las trabas que pone a los investigadores a la hora de acceder de forma independiente a sus datos públicos, incluso mediante 'scraping'.

Así las cosas, la Comisión ha impuesto una multa de 120 millones de euros, de los que 45 se corresponden a las irregularidades del 'tic' azul, 35 al factor del repositorio de anuncios y 40 a las dificultades de acceso a datos.