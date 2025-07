Estados Unidos: la alerta de tsunami en el Pacífico dispara el interés por los seguros de cancelación de viaje en España

MADRID, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - El interés por los seguros de cancelación de viaje se ha disparado en España a raíz del reciente terremoto en Rusia y la subsiguiente alerta de tsunami en el Pacífico, según el comparador de seguros Rastreator. Un gran número de viajeros teme tener que cancelar sus vacaciones en destinos como Japón, Filipinas o Estados Unidos y perder el dinero invertido por ello aumenta el número de contrataciones de seguros. Los desastres naturales de esta magnitud generan picos de búsquedas en seguros de viaje ante la incertidumbre de que las vacaciones puedan verse afectadas. Se espera que este interés continúe aumentando en los próximos días, ya que muchos españoles buscan asegurar los gastos de su viaje o cancelar por prevención. De hecho, cada vez más viajeros se interesan por estas pólizas, y un reciente análisis de Rastreator revela que cinco de cada diez españoles contratan un seguro de viaje previendo una posible cancelación. COBERTURAS Y EXCEPCIONES, CLAVE DEL SEGURO DE CANCELACIÓN. El seguro de viaje con cancelación incluye tanto la cancelación como la interrupción del viaje, dependiendo de si el incidente ocurre antes o durante el mismo. En el caso específico de un desastre natural como un tsunami, la póliza puede cubrir varios conceptos: cancelación o interrupción del viaje, evacuación de emergencia o gastos médicos. Si el desastre natural afecta directamente al destino vacacional, el seguro puede cubrir gastos no reembolsables como vuelos u hoteles. Si la catástrofe ocurre una vez iniciado el viaje, la póliza podría cubrir los gastos de interrupción y otros costes adicionales, como alojamientos alternativos o cambios de vuelos. Algunas coberturas incluyen la situación en la que la catástrofe natural provoca una emergencia en el destino y el asegurado necesita ser evacuado, cubriendo el transporte a una zona segura. Si el asegurado resulta herido debido al desastre natural, la póliza puede cubrir los gastos médicos de emergencia. Es crucial tener en cuenta que un seguro de cancelación no cubre desastres naturales que ya hayan sucedido antes de contratar la póliza, como un tsunami o un terremoto. Tampoco estarán cubiertos los destinos donde se haya emitido una alerta oficial que recomiende no viajar antes de la contratación. Por ello, se recomienda suscribir la póliza antes del inicio del viaje, ya que cada compañía tiene sus propios plazos y condiciones. El seguro de viaje con cancelación garantizará el reembolso parcial o total de todos los gastos de anulación de un viaje, según lo acordado.

