Estados Unidos.- La británica Menzies Aviation sopesa salir a bolsa y busca nuevas adquisiciones en Estados Unidos y Asia

MADRID, 4 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Menzies Aviation sopesa salir a bolsa en "unos años" y también busca nuevas oportunidades para expandirse mediante adquisiciones en Estados Unidos y Asia. Así lo ha asegurado su presidente ejecutivo, Hassan El-Houry, durante una entrevista para Bloomberg, en la que ha afirmado que, para que la salida a bolsa se produzca en los próximos tres años, la firma necesita reforzar sus operaciones globales, cubrir las lagunas geográficas de su cartera e integrar la recientemente adquirida G2 Secure Staff. "Por el momento, estamos contentos con ser una empresa privada, pero creo que cualquier movimiento de los accionistas que cree o libere valor para ellos lo estudiaríamos seriamente", ha explicado. Además, El-Houry no ha especificado en qué bolsa podría cotizar Menzies, ya que ha señalado que los mercados cambiarán durante los próximos tres años. La empresa de servicios aeroportuarios cotizó en la Bolsa de Londres antes de ser adquirida por la kuwaití Agility en 2022. Actualmente, ofrece servicios de asistencia en tierra, servicios de carga y repostaje de aviones en 350 aeropuertos de 65 países y un equipo de 65.000 trabajadores.

LA NACION servicio-de-noticias