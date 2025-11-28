Estados Unidos.- La C. Madrid muestra "preocupación" por un acto "antisemita" que acoge la Complutense y le pide explicaciones

MADRID, 28 Nov. 2025 (Europa Press) -

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha expresado su "preocupación" por un acto "antisemita" que acogerá este fin de semana el campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en la que colabora la organización Samidoun, considerada "terrorista" por países como Estados Unidos o Canadá, entre otros.

Así lo ha manifestado este viernes en una carta que ha enviado al rector del centro universitario, Joaquín Goyache, al que ha tenido acceso Europa Press, en la que pide aclarar "cómo se han tomado las decisiones relativas a este evento y qué mecanismos de control o supervisión se han aplicado".

El acto se llama 'Tribunal de los Pueblos sobre la Complicidad con el Genocidio Palestino en el Estado Español', está organizado por la Red Universitaria por Palestina y tendrá lugar este viernes y sábado en el campus de Somosaguas, según informa su página web.

"El motivo de esta carta es expresar mi preocupación y rechazo ante la participación de organizaciones como Samidoun, declarada terrorista por varios estados democráticos y conocida por su antisemitismo, en un evento en la Facultad de Ciencias Políticas. Me consta que tú mismo --en referencia al rector-- y la decana de la Facultad compartís mi preocupación, que es también la de toda la Consejería y del Gobierno de la Comunidad", ha indicado Viciana.

En este sentido, el consejero ha recalcado que "comparte el empeño por la libertad y la pluralidad en la universidad y en todos los ámbitos de la vida madrileña y española", pero ha precisado que este empeño "no puede amparar a grupos delictivos y menos cuando se arropan en el prestigio de la universidad pública".

"Te agradecería que pudieras aclararme cómo estar seguros de que se garantizan el respeto por nuestros valores constitucionales y que no se instrumentaliza la universidad para ir contra el pueblo judío, ni contra España misma, y menos aún que se use para enaltecer el terrorismo", ha reclamado.

Posteriormente, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, ha señalado que teme que este acto se pueda convertir en "una especie de señalamiento que pueda dar lugar a delitos de odio en contra del pueblo judío" o que sea "antisemita".