Estados Unidos: la Casa Blanca nombra a Frank Bisignano consejero delegado de la Agencia Tributaria estadounidense

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha nombrado este lunes a Frank Bisignano consejero delegado del Servicio de Impuestos Internos (IRS), agencia federal encargada de la recaudación fiscal y del cumplimiento de las leyes tributarias.

Según ha explicado mediante un comunicado, Bisignano tomará posesión del puesto a tiempo completo y lo compatibilizará con el de comisionado de la Administración de la Seguridad Social (SSA).

La designación de Bisignano se produce después de que siete personas hayan sido comisionadas del IRS solo en lo que va de año. Bessent lleva ejerciendo el comisionado del IRS de manera interina desde que en agosto dimitiera Billy Long.

No obstante, este asumirá un cargo de nueva creación y que, a diferencia de los comisionados, no requiere de la aprobación del Senado estadounidense.

Bisignano dependerá directamente de Bessent, pero será el primero quien se encargue de gestionar y supervisar todas las operaciones del IRS, al tiempo que seguirá desempeñando su labor al frente de la Seguridad Social.

"Bajo su liderazgo en la SSA, ya ha logrado avances importantes y sustanciales, y nos complace que aporte su experiencia al IRS en un momento en que nos centramos más en el cobro de impuestos, la privacidad y el servicio al cliente con el fin de ofrecer mejores resultados a los estadounidenses trabajadores", ha afirmado Bessent.