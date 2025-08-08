Estados Unidos.- La estadounidense General Motors se abastecerá de baterías para vehículos eléctricos de China
General Motors planea comprar baterías de vehículos eléctricos de China, concretamente del fabricante chino de baterías para vehículos eléctricos CATL para alimentar su próximo vehículo eléctrico hasta que pueda adquirir baterías fabricadas en Estados Unidos. El fabricante de automóviles ha aclarado que buscaría proveedores extranjeros de baterías de litio hierro fosfato para el Chevrolet Bolt EV hasta 2027. "Para seguir siendo competitivos, General Motors se abastecerá temporalmente de estos packs con proveedores similares para alimentar nuestro modelo EV más asequible", ha explicado. El fabricante chino de baterías para vehículos eléctricos CATL suministrará las baterías de litio hierro fosfato, o LFP. El Bolt comenzará a fabricarse a finales de este año en la planta que General Motors tiene en Kansas City (Kansas). CATL es uno de los mayores fabricantes de baterías del mundo y uno de los principales proveedores de baterías LFP para la industria automovilística. Esta tecnología es muy apreciada por su menor coste en comparación con las baterías fabricadas con altos niveles de níquel y cobalto, y es una opción popular para los vehículos eléctricos de bajo coste. Esto significa que General Motors tendrá que hacer frente a aranceles sobre las importaciones de CATL hasta que pueda abastecerse de células LFP de producción nacional a través de su empresa conjunta con LG, que está previsto que empiece a producir en unos dos años.
