Estados Unidos.- La FEB renueva su estructura deportiva para adaptarse a la marcha de jóvenes a Estados Unidos

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Federación Española de Baloncesto (FEB) va a renovar su estructura deportiva de cara "a ser más eficientes" y adaptarse al nuevo escenario que existe con la marcha de jóvenes talentos nacionales a los Estados Unidos, con la puesta en marcha de una red de 'scouting' que sea "la mejor del mundo" y con su implicación personal y la del seleccionador Chus Mateo para que estos jugadores "sientan el calor de la FEB y potenciar ese sentimiento de pertenencia a 'La Familia'".

"Vamos a dar un paso adelante", expresó la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, durante un desayuno informativo con la prensa en el que anunció una nueva estructura para el área deportiva masculina.

"Necesitamos hacer una adaptación para ser más eficientes para localizar y acompañar el talento de nuestros jóvenes", añadió.

El nuevo seleccionador nacional, Chus Mateo, será "el máximo responsable" de esta nueva estructura destinada "a agilizar la capacidad de resolución en un momento en el que el escenario geográfico" donde se desarrollan los jugadores españoles "es muy amplio", y la dirigente también pidió no "demonizar" lo que están haciendo desde las universidades estadounidenses sino trabajar "para generar acuerdos y singergias para disfrutar ambas partes de su talento y ayudarles a crecer como deportistas y personas".

"Hace 5 o 6 años esta realidad no estaba encima de la mesa", remarcó.

Junto a Mateo, Paco Redondo, uno de sus ayudantes en la selección, será el coordinador de Formación de la Selecciones Masculinas, con David Soria encargado entre las categorías Sub-12 a Sub-15, mientras que el Área Médica sigue dirigida por Elena Isla, y habrá una nueva Área de Preparación Física y Rendimiento, cuyo director pasa a ser Óscar Viana, actual preparador físico de la Absoluta Femenina.

Esta nueva estructura tendrá también la figura de Dani Gómez, director de Scouting Internacional de los Phoenix Suns y cabeza visible de "una red de delegados" en Estados Unidos que "analizará día a día" a los jugadores españoles y con "una relación estrecha con todas las universidades".

"Esta red de 'scouting' está llamada a ser la mejor del mundo", advirtió sobre un proyecto que se complementa con el que ya hacen el baloncesto femenino con José Ignacio Hernández y Ana Junyent, líderes de un departamento que "rastrea la evolución de casi 300 chicas que están estudiando con becas y que se pueden incorporar a base de internacionales".

"El objetivo es monitorizar su desarrollo, pero también que sientan el calor de la FEB y potenciar ese sentimiento de pertenencia a 'La Familia'", detalló Aguilar.

En este sentido, habrá "a finales de mayo" una concentración en España para estos jugadores "bajo la tutela" de Chus Mateo y con "la dirección de entrenadores ACB" de cara a "comprobar su evolución", mientras que entre julio y agosto está prevista una segunda.

La presidenta de la FEB recordó que hay "37 jugadores en el baloncesto estadounidense".

"Es un volumen bastante considerable, que se merece que Chus Mateo y yo viajemos allí para ver el mayor número posible y transmitir la cercanía de la FEB", subrayó, puntualizando que estos desplazamientos les ayudarán a ver "posibles proyecto de futuro con las mejores ligas del mundo como la NBA o la WNBA".

"Vamos con la intención de desarrollar relaciones, es un buen momento para que las universidades nos vean y explorar alguna línea para que puedan venir a Europa (a jugar con la selección), pero están en el curso académico y es difícil", explicó Aguilar.

En cuanto al baloncesto femenino, considera "una buena noticia" y no "un conflicto" que haya muchos nombres de jugadoras españolas que puedan estar en el draft en los próximos años y, además de dejar la LF Endesa, se complique su presencia con la selección.

"Tenemos que anticiparnos y ver posibilidades para que puedan venir con nosotros", comentó.

La dirigente no olvida que van a tener otros retos como "la previsión de aumentar las franquicias" en la WNBA y que su temporada "vaya acabando más tarde" o una futura nueva liga, la 'Project B', por lo que "todo el año va a estar copado".

"Pero tenemos que centrarnos en nuestro trabajo y por eso somos la mejor liga de Europa. Habrá que convivir con ellos, no vamos a parar nuestras ligas por estas competiciones fuera de nuestro entorno", zanjó.

TOTAL ACIERTO EN ELEGIR A CHUS MATEO

Por otro lado, se refirió al nombramiento de Chus Mateo como nuevo seleccionador.

"El día que me dijo Sergio (Scariolo) que el Eurobasket iba a ser su último torneo me dio mucha tristeza porque todo lo que nos había dado y conseguido, pero la transición ha sido muy natural y muy positiva. Chus está en la oficina casi tanto como nosotros y está viajando mucho por tener esa cercanía. Me di cuenta de que la decisión de elegirle era acertada por lo que nos aportaba de forma interna", resaltó.

"Chus es un seleccionador que ha ratificado las razones por las que le elegimos en estos dos partidos donde se ha visto un equipo renovado y un juego alegre, rápido, ofensivo y dinámico. Vendimos todas las entradas en Tenerife para Georgia, lo que quiere decir que el público no se ha desenganchado y que la pasión por la selección sigue fuerte en el corazón de aficionados", ahondó Aguilar que confirmó que en la 'ventana' de marzo que jugarán en Oviedo ante Ucrania también está "todo vendido".

Para la mandataria, "el 2025 ha sido un año de todo".

"Ha habido momentos de éxito y emoción, y algunos otros donde los resultados se han alejado de la tradición que durante décadas nos han distinguido", reflexionó la exjugadora, que cree que el pasado Eurobasket Masculino "ha funcionado como motor que acelere el proceso de relevo generacional", destacando la "aparición de talentos" como Sergio de Larrea y Mario Saint-Supery, y "el liderazgo nuevo de Santi Aldama y los hermanos Hernangómez".

Preguntada por la posible vuelta de Ricky Rubio, pidió "darle su tiempo y espacio" después de que el basa haya vuelto a jugar, y a gran nivel, en el Joventut.

"Si considera que quiere volver a ayudar, a un jugador como él, por el que no pasan los años y está en un nivel altísimo, hay que facilitarle lo que desee. Bienvenido será", sentenció.

La selección femenina "volvió a hacer" que se sintieran "orgullosas" de un equipo que afrontó también en el Europeo "un relevo generacional".

"Sin hacer ruido, con compromiso y ambición y con un bloque sólido, creció desde la alegría y el desparpajo para ganar una plata que para nosotros fue oro", confesó.

Finalmente, la presidenta federativa calificó el verano de "brillante" en el baloncesto de formación después de muchos éxitos en los grandes torneos disputados en categorías inferiores y no se olvidó del éxito del 3x3, con el oro mundial del equipo masculino.