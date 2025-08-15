Estados Unidos: la firma de pagos electrónicos PayPay (SoftBank) presenta una solicitud ante la SEC para cotizar en EE.UU.

MADRID, 15 Ago. 2025 (Europa Press) -

El grupo japonés SoftBank ha anunciado que su empresa de servicios de pagos electrónicos PayPay ha presentado una solicitud ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) para cotizar en Estados Unidos a través de American Depositary Shares (ADS). Según ha informado este viernes, aún no se ha fijado el calendario, tamaño ni precio exacto para la salida al parqué, pero SoftBank tiene la intención de que PayPay continúe siendo su filial. La viabilidad de la operación estará sujeta a las condiciones del mercado y depende a la finalización del proceso de revisión de la SEC. SoftBank no espera que, de salir adelante, tenga un "efecto considerable" sobre sus resultados o su situación financiera. 'Bloomberg' ha indicado, haciéndose eco de fuentes conocedoras del asunto, que PayPay busca alcanzar una cotización de 1,5 billones de yenes (8730 millones de euros), lo que se traduciría en el mayor estreno de una firma nipona en una bolsa norteamericana.